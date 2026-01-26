    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKingsmen Resources AktievorwärtsNachrichten zu Kingsmen Resources
    Kingsmen Resources gibt Bought-Deal-Privatplatzierung mit Bruttoeinnahmen von 10 Mio. CAD bekannt

    NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

     

    Vancouver, British Columbia – 26. Januar 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. („Kingsmen oder das Unternehmen“) (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud“) als alleinigen Zeichner und Konsortialführer unterzeichnet hat, dem zufolge sich Red Cloud bereit erklärt hat, 4.444.445 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 2,25 CAD pro Einheit (der „Angebotspreis“) auf „Bought-Deal“-Basis im Rahmen einer Privatplatzierung zu erwerben (Bruttoeinnahmen in Höhe von 10.000.001,25 CAD) (das „gezeichnete Angebot“).

     

    Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“) bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 3,00 CAD zu jedem Zeitpunkt bis zu einem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) liegt.

     

    Das Unternehmen gewährt Red Cloud eine Option, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum zur Gänze oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 888.889 zusätzliche Einheiten zum Angebotspreis (zusätzlichen Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu etwa 2.000.000,25 CAD) für den Wiederverkauf zu erwerben (die „Zeichneroption“). Das gezeichnete Angebot und die bei Ausübung der Zeichneroption auszugebenden Wertpapiere werden zusammen als „Angebot” bezeichnet.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Exploration und Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Projekte Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

     

    Vorbehaltlich der Konformität mit den geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber gemäß Teil 5A von NI 45-106, revidiert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“), Käufern mit Wohnsitz in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere, die aus dem Verkauf von Einheiten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption ausgegeben werden können, werden gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht voraussichtlich sofort frei handelbar sein. Die Einheiten werden auch in den USA oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen mittels einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie in Ländern außerhalb Kanadas und der USA mittels einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen – vorausgesetzt, in diesen Ländern muss kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden.

