North American Niobium Corp. gibt die Aufnahme von Bergbau-Führungskraft Olivier Tavchandjian in das Board of Directors bekannt

Vancouver, British Columbia – 26. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („North American Niobium“ oder das „Unternehmen“) freut sich, heute die Aufnahme von Olivier Tavchandjian in das Board of Directors des Unternehmens (das „Board“) bekannt zu geben.

Herr Tavchandjian fungiert zurzeit als Senior Vice President, Exploration and Technical Services von Hudbay Minerals Inc., wo er die Umsetzung der Explorationsstrategie des Unternehmens hinsichtlich der Steigerung von Mineralreserven und -ressourcen leitet und gleichzeitig die technische Governance für ein globales Portfolio an Betrieben und Erschließungsprojekten überwacht. Seine Karriere umfasst ein breites Spektrum an Basis- und Edelmetallen, sowohl bei Untertage- als auch bei Tagebaubetrieben, sowie in unterschiedlichen Jurisdiktionen, wodurch er über eine solide technische Grundlage für die Bewertung und Erschließung strategischer und Spezialmetalle verfügt.

Herr Tavchandjian kann in den Bereichen Mineralressourcen- und -reservenschätzung, Explorationsstrategie und technische Bewertung eine Erfahrung von über 35 Jahren vorweisen, wobei sein Schwerpunkt auf der Wertschöpfung durch diszipliniertes Ressourcenwachstum und langfristige Minenplanung liegt – Fähigkeiten, die direkt auf die Weiterentwicklung von Projekten mit kritischen Mineralen, einschließlich Niob, anwendbar sind. Im Laufe seiner Karriere hatte Herr Tavchandjian maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Erschließung von Greenfield-Projekten im Wert von mehreren Milliarden Dollar sowie an umfassenden Minenerweiterungen und trug zur Projektbewertung, -optimierung und -umsetzung bei. Seine Erfahrung bei Ressourcenschätzungen, technischen Kaufprüfungen und der Lebensdauerplanung von Minen wird North American Niobium dabei unterstützen, seine Vorkommen von kritischen Mineralen im Einklang mit den wachsenden Prioritäten der nordamerikanischen Lieferkette auf verantwortungsbewusste Weise weiterzuentwickeln.

Bevor er zu Hudbay kam, war Herr Tavchandjian als Vice President, Resource Evaluation von Anemka Resources, der Bergbau-Portfoliogesellschaft eines großen privaten Investmentunternehmens, tätig und hatte Führungspositionen bei mehreren großen Bergbauunternehmen inne, einschließlich ArcelorMittal, Vale und Inco. Er besitzt ein Ph.D.-Diplom in Mineral Resources von der Universität Québec in Chicoutimi und ist als Professional Geoscientist bei der Association of Professional Geoscientists of Ontario registriert.