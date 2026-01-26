Deep Sea Minerals Corp. schließt Umfirmierung ab und stellt Branchenupdate bereit

Vancouver, BC, 26. Januar 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCPK: CUHRF) (FWB: X45) („Deep Sea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Pressemitteilungen vom 20. Januar 2026 und 23. Januar 2026 die Umfirmierung zu „Deep Sea Minerals Corp.“ abgeschlossen hat.

Die Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) werden seit heute an der Canadian Securities Exchange unter dem neuen Börsenkürzel „SEAS“ sowie unter dem neuen Namen des Unternehmens gehandelt. Die neue CUSIP-Nummer lautet 24378A101 und die neue ISIN-Nummer lautet CA24378A1012.

Die Umfirmierung spiegelt die Entwicklung des Unternehmens und dessen Schwerpunkt wider, eine führende Position im Bereich der Tiefseeexploration kritischer Mineralien zu etablieren, die auf den Prioritäten der nationalen Sicherheit der USA beruht, die Energiewende unterstützt und die Unabhängigkeit der Lieferkette für kritische Mineralien ermöglicht.

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG AUF DIE UNABHÄNGIGKEIT DER GLOBALEN LIEFERKETTE UND DIE VERÄNDERUNG DER NATIONALEN POLITIK DER USA

Das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens, Unterwasser-Abbaukonzessionen zu sichern und weiterzuentwickeln, kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, zumal die US-Regierung die Bedeutung der Unabhängigkeit der Mineralversorgung für die Verbesserung der nationalen Sicherheit betont. Tiefseemineralien stellen eine der größten unerschlossenen Quellen für kritische Mineralien dar, die für das moderne Leben und moderne Technologien benötigt werden – sie unterstützen die nationale Verteidigung, saubere und widerstandsfähige Energiesysteme, moderne Fertigung sowie Batterien der nächsten Generation. Während die Welt in eine Phase verschärfter geopolitischer Konkurrenz und wirtschaftlicher Unsicherheit eintritt, wird der Zugang zu einer sicheren, skalierbaren und zuverlässigen Mineralversorgung zu einer immer wichtigeren strategischen Priorität.

Am 21. Januar 2026 gab die US-Regierung bekannt, dass sie ihr Bestreben hinsichtlich der Förderung der Tiefseeerkundung in den USA vorantreibt, indem sie die Erteilung von Explorationskonzessionen und Genehmigungen für die kommerzielle Gewinnung durch US-amerikanische Unterwasser-Bergbauunternehmen beschleunigt. Die Präsidialverordnung der Trump-Administration vom April 2025 wies die National Oceanic and Atmospheric Administration („NOAA“) an, Bergbaugenehmigungen gemäß dem Deep Seabed Hard Minerals Resource Act von 1980 zu beschleunigen und ein Verfahren für die Erteilung von Genehmigungen entlang des äußeren Festlandsockels der USA einzurichten.