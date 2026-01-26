    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Puma machen Kurseinbruch wett - Übernahmefantasie hält sich

    • Puma-Aktien erholen sich mit 15% Kursplus.
    • Übernahmegespräche mit Anta Sports beendet.
    • Pinault-Familie hält 30% der Puma-Anteile.
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma haben die Verluste vom Freitag zu Wochenbeginn mit gut 15 Prozent Kursplus größtenteils wettgemacht. Zuletzt schwankten die Aktien der Herzogenauracher zwischen Übernahmefantasie und Ernüchterung.

    Ernüchterung hatte es am Freitag durch einen Bericht gegeben, wonach die Gespräche der französischen Milliardärsfamilie Pinault mit dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet seien. Die Pinault-Familie hält knapp 30 Prozent der Puma-Anteile.

    Mitte Januar waren Puma-Papiere nach einem Bericht über das Interesse von Anta Sports an dem Pinault-Anteil mit 24,91 Euro noch auf das höchste Niveau seit Mai 2025 geklettert. Nach dem Rutsch auf 18,28 Euro kosten sie nun wieder 21,39 Euro.

    Die Spekulationen halten sich hartnäckig: Schon seit Ende vergangenen Jahres gilt Anta, dem bereits die Sportartikelmarke Fila und der Outdoor-Spezialist Jack Wolfskin gehören, als Interessent an Puma./ag/jha/

    PUMA

    +13,99 %
    -14,81 %
    -14,89 %
    -15,31 %
    -41,77 %
    -69,76 %
    -77,21 %
    +0,16 %
    +1.391,55 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,96 % und einem Kurs von 21,36 auf Tradegate (26. Januar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -14,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -24,46 %/+88,86 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Puma: ungewöhnlich hohes Handelsvolumen und Käufe, relative Kursstärke trotz Rückschlägen, Bewertung primär als Restrukturierungs‑Play. Diskussionen behandeln Personalwechsel und möglichen Adidas‑Einfluss, Chancen für einen Turnaround versus Bilanzbelastungen, Konkurrenz durch asiatische Anbieter und existierende Short‑Positionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
