Nvidia an Bord: Warum Investoren auf diesen KI-Aufsteiger setzen

Die Serie-E-Runde umfasst bestehende Investoren wie NVentures, den Venture-Arm von Nvidia, Accel, Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, PSP Growth und Air Street Capital. Google Ventures führte die Runde an. Dazu kamen Hedosophia und Evantic, der Fonds des früheren Sequoia-Investors Matt Miller.

Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen Synthesia hat 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Finanzierungsrunde bewertet das Start-up mit 4 Milliarden US-Dollar. Das berichtet das Wall Street Journal. Das neue Kapital soll in die Entwicklung von Software fließen, mit der Firmen ihre Mitarbeiter über interaktive Videos schulen können.

Von Text zu Training

Synthesia, 2017 von KI-Forschern und Unternehmern aus Stanford und Cambridge gegründet, hat seinen Sitz in London und konzentriert sich auf die Generierung von Videos aus Text. Mit der kostenlosen Version seiner Modelle können Nutzer im Monat höchstens zehn Minuten an Videos erzeugen, egal ob als einzelner Clip oder in mehreren Teilen. Daneben verkauft es feste Abonnements und maßgeschneiderte Unternehmenspakete.

Mit dem neuen Kapital will Synthesia sogenannte KI-Agenten weiterentwickeln. Diese Avatare beantworten in Trainingsvideos Fragen von Mitarbeitern, ermöglichen Rollenspiele und bieten personalisierte Erklärungen, sodass Angestellte aktiver und praxisnaher lernen, statt nur passiv Folien zu konsumieren. "Marktchancen wie diese bieten sich nicht oft", sagte Mitgründer und Geschäftsführer Victor Riparbelli dem Journal. "Wir befinden uns in einer einzigartigen Zeit, in der die Technologie Agenten ermöglicht, die wirklich verstehen und reagieren können, und in der Unternehmen unter beispiellosem Druck stehen, ihre Belegschaft umzuschulen und weiterzubilden."

Investoren trotzen der Blasenangst

Die Finanzierungsrunde zeigt, dass Investoren weiterhin Vertrauen in spezialisierte KI-Start-ups haben, obwohl Befürchtungen bestehen, dass hohe Ausgaben im Sektor eine Blase erzeugen könnten. Ein Sprecher von Synthesia bestätigte dem Journal, dass Microsoft Ende 2025 als Kunde gewonnen wurde und die Zahl der Verträge über 100.000 US-Dollar innerhalb eines Jahres vervierfacht werden konnte. Damit sei das Unternehmen auf Kurs, in diesem Jahr 200 Millionen US-Dollar wiederkehrenden Jahresumsatz zu erreichen.

Die Serie-E-Finanzierung erfolgt nur wenige Monate nach einer großen Runde im Bereich KI-Infrastruktur: Nscale Global Holdings aus dem Vereinigten Königreich, Betreiber von Rechenzentren für KI-Netzwerke, Speicher und Rechenleistung, sammelte 1,1 Milliarden US-Dollar ein.

Europa bleibt hinter den USA

Trotz Milliardeninvestitionen hinken europäische KI-Start-ups bei Bewertungen weiterhin hinter US-Konkurrenten her. Anthropic, Anbieter des Chatbots Claude, plant laut dem Wall Street Journal zehn Milliarden US-Dollar einzusammeln, wobei die Bewertung vor der neuen Runde bei 350 Milliarden US-Dollar liegen soll. OpenAI strebt demnach bis zu 100 Milliarden US-Dollar an, die Bewertung soll vor der neuen Runde 750 Milliarden US-Dollar betragen.

Für Synthesia ist die Strategie klar: Mit frischem Kapital, namhaften Großkunden und Fokus auf praxisnahe Unternehmensanwendungen will das Start-up seine Nische im Markt festigen. Investoren setzen darauf, dass interaktive KI-Avatare künftig zum Standard für Unternehmensschulungen werden.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion