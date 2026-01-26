8,8 Mrd. US-Dollar Handelsüberschuss im Dezember: Was es für das Land bedeutet

Lateinamerikas größte Volkswirtschaft schloss das vergangene Jahr mit einem Leistungsbilanzdefizit von 3,02 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ab, im Vergleich zu 3,03 Prozent im Jahr 2024. Anfang des Jahres hatte sich das Defizit auf fast 3,7 Prozent des BIP auf rollierender 12-Monats-Basis ausgeweitet, was hauptsächlich auf einen geringeren Handelsüberschuss zurückzuführen war, da die Importe angesichts einer robusten Inlandsnachfrage schneller wuchsen als die Exporte.

Brasiliens Leistungsbilanzdefizit (mehr Waren, Dienstleistungen und Primäreinkommen werden importiert als exportiert) lag Ende 2025 weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres, wie Reuters am Montag berichtete. Damit wurde eine Verschlechterung, die zu Beginn des Jahres zu beobachten war, umgekehrt. Das Defizit wird weiterhin größtenteils durch ausländische Direktinvestitionen gedeckt, wie Daten der Zentralbank am Montag zeigten.

In den letzten Monaten des Jahres 2025 traten jedoch deutlichere Anzeichen einer wirtschaftlichen Abkühlung hervor, da die Zentralbank an ihrer aggressiven Geldpolitik festhielt und die Zinssätze auf einem fast 20-Jahres-Hoch von 15 Prozent beließ, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von 3 Prozent zu bringen. Die politischen Entscheidungsträger werden sich am Dienstag und Mittwoch erneut treffen, und die Märkte gehen im Allgemeinen davon aus, dass die Zinssätze zum fünften Mal in Folge unverändert bleiben werden.

Die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in Brasilien lagen zum Jahresende bei 3,41 Prozent des BIP und damit ebenfalls nahe an den 3,39 Prozent des BIP, die für 2024 vermerkt wurden. Im Dezember verzeichnete die Leistungsbilanz ein Defizit von 3,4 Milliarden US-Dollar, was geringer ausfiel als die Erwartungen, die mit einem Defizit von 5,3 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Dies ist vor allem auf einen starken Handelsüberschuss von 8,8 Milliarden US-Dollar zurückzuführen, der mehr als doppelt so hoch ist wie im Vorjahr.

Maßgeblichen Einfluss daran hatten folgende Güter und Rohstoffe: So verzeichneten Eisenerz und Rohöl im Dezember Rekordlieferungen ins Ausland, was durch höhere Exportvolumina des Bergbaus und der Ölproduktion unterstützt wurde. Zudem trugen Sojabohnen, Kaffee und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse erheblich zum Exportvolumen bei – Brasilien ist einer der weltweit größten Lebensmittel‑ und Agrarexporteure. China, Brasiliens größter Handelspartner, kauft weiterhin große Mengen dieser Güter, was den Exportwert stützt.

Allerdings verzeichneten die ausländischen Direktinvestitionen im Dezember einen Nettoabfluss von 5,2 Milliarden US-Dollar, während in der Umfrage ein Zufluss von 1 Milliarde US-Dollar erwartet worden war. Laut Zentralbank wurde diese Zahl hauptsächlich durch Nettoabflüsse von 11,4 Milliarden US-Dollar an reinvestierten Gewinnen verursacht, was bedeutet, dass die Gewinnüberweisungen die im betreffenden Monat erzielten Gewinne überstiegen.

Seit Januar dieses Jahres erhebt die brasilianische Regierung eine Quellensteuer von 10 Prozent auf alle ins Ausland überwiesenen Gewinne.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion