Börsen Update Europa - 26.01. - FTSE Athex 20 stark +0,71 %

Der MDAX steht aktuell (14:00:42) bei 31.717,21 PKT und steigt um +0,01 %. Top-Werte: PUMA +15,91 %, Aroundtown +6,34 %, Delivery Hero +3,60 % Flop-Werte: Kion Group -3,84 %, RENK Group -2,92 %, AIXTRON -2,38 %

Der DAX steht aktuell (14:00:55) bei 24.885,73 PKT und steigt um 0,00 %. Top-Werte: Commerzbank +2,19 %, Bayer +2,16 %, E.ON +2,02 % Flop-Werte: Zalando -2,54 %, Airbus -1,55 %, Daimler Truck Holding -0,75 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.714,33 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: Nemetschek +3,59 %, Nagarro +1,68 %, SAP +0,74 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,66 %, AIXTRON -2,38 %, Elmos Semiconductor -2,28 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.941,16 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: Bayer +2,16 %, TotalEnergies +1,51 %, Banco Santander +1,41 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,84 %, EssilorLuxottica -2,14 %, DANONE -1,69 %

Der ATX steht bei 5.550,21 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: EVN +3,09 %, Lenzing +2,13 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,54 %

Flop-Werte: PORR -4,25 %, DO & CO -1,82 %, STRABAG -1,16 %

Der SMI steht bei 13.112,14 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: Holcim +2,80 %, UBS Group +1,36 %, Swisscom +1,30 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,96 %, Lonza Group -1,23 %, Partners Group Holding -0,67 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.124,44 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Societe Generale +1,99 %, ORANGE +1,90 %, Veolia Environnement +1,80 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,14 %, DANONE -1,69 %, STMicroelectronics -1,57 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.022,00 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.

Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,25 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,09 %, Telia Company +1,01 %

Flop-Werte: Getinge (B) -2,23 %, Assa Abloy Registered (B) -1,81 %, Securitas Shs(B) -1,17 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.670,00 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: Viohalco +1,83 %, Piraeus Port Authority +1,69 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,53 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,41 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,25 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,08 %