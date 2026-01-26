    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group

    Alzchem Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 26.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Alzchem Group Aktie bisher Verluste von -3,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alzchem Group Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

    Alzchem Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.01.2026

    Die Alzchem Group Aktie ist bisher um -3,73 % auf 149,50 gefallen. Das sind -5,80  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Alzchem Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,73 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Alzchem Group insgesamt ein Minus von -1,34 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Alzchem Group auf +0,52 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,62 %
    1 Monat +6,09 %
    3 Monate -1,34 %
    1 Jahr +139,20 %

    Informationen zur Alzchem Group Aktie

    Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR € wert.

    Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alzchem Group

    -4,24 %
    -7,38 %
    +5,74 %
    -0,77 %
    +138,15 %
    +708,36 %
    +561,54 %
    +190,91 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
