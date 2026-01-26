    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLiberty Media (C) AktievorwärtsNachrichten zu Liberty Media (C)

    Estrella Galicia 0,0 beim Großen Preis von Brasilien

    Spanisches Bier als Titelsponsor für die Rückkehr des Rennens nach Brasilien

    26. Januar 2026

    A CORUÑA, Spanien, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Saison beginnt für das sportliche Projekt von Estrella Galicia 0,0 in der MotoGP-Weltmeisterschaft. Das Unternehmen verstärkt sein Engagement für den Sport und wird Titelsponsor des Großen Preises von Brasilien – zusätzlich zu seinem Titelsponsoring des Großen Preises von Spanien – und offizielles Bier der Meisterschaft.

     

    Estrella Galicia 0,0

     

    Brasilien wird für die Fans ein echter Meilenstein sein, sowohl in sportlicher als auch in emotionaler Hinsicht, da der Wettbewerb nach 22 Jahren Abwesenheit in das Land zurückkehrt. „Als Unternehmen sind wir eng mit Brasilien verbunden, einem Markt mit einer langen Biertradition, auf dem wir dank unseres langfristigen Engagements in diesem Land durch unsere eigene Tochtergesellschaft eine wachsende Präsenz haben", erklärte Ignacio Rivera, Geschäftsführer der Corporación Hijos de Rivera, Muttergesellschaft von Estrella Galicia.

    Als Titelsponsor wird Estrella Galicia 0,0 auf allen GP-Branding-Elementen im Autódromo Internacional Ayrton Senna zu sehen sein.

    Ignacio Rivera betont auch: „Der Titelsponsor des Großen Preises von Brasilien ist ein Meilenstein in unserer langen Geschichte des Engagements für die MotoGP als offizieller Bierpartner, aber auch als Unterstützer der Entwicklung von Fahrern und Teams. Brasilien ist ein Schlüsselland für unsere internationale Wachstumsstrategie, und wir freuen uns, dass wir die Rückkehr der Weltmeisterschaft in das Land nach 20 Jahren unterstützen können, insbesondere mit einem lokalen Reiter wie Diogo Moreira, einem Produkt unseres Talentförderungsprogramms."

    Diogo Moreira: Estrella Galicia 0,0 Markenbotschafter für Brasilien

    Der Große Preis von Brasilien wird auch das Heimdebüt von Diogo Moreira sein, der während seiner gesamten Karriere ein Botschafter von Estrella Galicia 0,0 war. Der brasilianische Fahrer wird vor heimischem Publikum sein Debüt in der Königsklasse geben, nachdem er in der vergangenen Saison Weltmeister in der Moto2-Klasse geworden ist. Damit krönt er seinen beeindruckenden Aufstieg an die Spitze des Sports, seit Estrella Galicia 0,0 ihn zu Beginn seiner Karriere in den Klassen unterhalb der MotoGP unterstützt hat.

    2025 – eine historische Saison

    Diese Saison folgt auf ein außergewöhnliches Jahr 2025 für das sportliche Projekt von Estrella Galicia im Motorradrennsport, in dem die Markenbotschafter Marc Márquez und Álex Márquez einen historischen Doppelsieg in der MotoGP-Königsklasse als Meister und Vizeweltmeister feiern konnten, während Moreira den Moto2-Titel holte und José Antonio Rueda Weltmeister in der Moto3-Klasse wurde.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2869209/Estrella_Galicia.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/estrella-galicia-0-0-beim-groWen-preis-von-brasilien-spanisches-bier-als-titelsponsor-fur-die-ruckkehr-des-rennens-nach-brasilien-302669898.html





