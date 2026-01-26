    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPan American Energy AktievorwärtsNachrichten zu Pan American Energy
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pan American Energy kündigt geplantes Winterbohrprogramm im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien an

    Pan American Energy kündigt geplantes Winterbohrprogramm im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien an
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Im Winter werden die durch geophysikalische Daten ermittelten vorrangigen REE-Nb-Ziele erstmals anhand Kernbohrungen erprobt

     

    26. Januar 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS60) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Winter die Durchführung eines Diamantbohrprogramms im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien (die „NWT“) plant, das vom Unternehmen in Option gehalten wird. Das Projekt Tharsis erstreckt sich über den Squalus Lake Alkaline Complex, einen aus mehreren Phasen bestehenden alkalischen Intrusionskomplex, der im Proterozoikum entstanden ist. Bei den bisherigen Explorationsarbeiten konzentrierte man sich auf die Evaluierung von Explorationszielen für Seltenerdmetalle („REE“) und Niob („Nb“) mit Karbonatitbezug.

     

    Der Ausbau des Projekts Tharsis umfasste bisher geologische Kartierungen, drohnengestützte hochauflösende Magnetfeldmessungen und Probenahmen sowie die laufende Präzisierung des Explorationsmodells auf Projektebene. Im Rahmen des geplanten Winterbohrprogramms soll die direkte Ersterkundung eines zentralen Intrusionskörpers, der anhand von geophysikalischen Daten ermittelt wurde, im Untergrund erfolgen. Außerdem soll untersucht werden, ob die magnetischen Signaturen mit Karbonatitkörpern und möglicherweise damit verbundenen REE- und Nb-Mineralisierungen in der Tiefe korrelieren.

     

    Im Rahmen der aktuellen Zielfindung erfolgt die Auswertung von regionalen Daten, Daten aus der bodengestützten Magnetfeldmessung sowie Daten aus der hochauflösenden Magnetfeldmessung mittels Drohnen, zusammen mit der Auswertung der organisierten magnetischen Architektur des Komplexes, die einen äußeren Ring mit hohen Magnetfeldwerten und ein inneres Zentrum mit geringen Magnetfeldwerten abbildet; hierbei handelt es sich vermutlich um voneinander getrennte intrusive Phasen. Das Unternehmen betrachtet das geplante Bohrprogramm als nächsten Schritt zur Erhebung von geologischen, strukturellen und analytischen Daten anhand von Bohrkernmaterial, um das Geomodell zu verfeinern und die weitere Exploration zu unterstützen.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pan American Energy kündigt geplantes Winterbohrprogramm im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien an Im Winter werden die durch geophysikalische Daten ermittelten vorrangigen REE-Nb-Ziele erstmals anhand Kernbohrungen erprobt 26. Januar 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS60) („Pan …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     