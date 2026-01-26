Pan American Energy kündigt geplantes Winterbohrprogramm im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien an

26. Januar 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS60) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Winter die Durchführung eines Diamantbohrprogramms im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien (die „NWT“) plant, das vom Unternehmen in Option gehalten wird. Das Projekt Tharsis erstreckt sich über den Squalus Lake Alkaline Complex, einen aus mehreren Phasen bestehenden alkalischen Intrusionskomplex, der im Proterozoikum entstanden ist. Bei den bisherigen Explorationsarbeiten konzentrierte man sich auf die Evaluierung von Explorationszielen für Seltenerdmetalle („REE“) und Niob („Nb“) mit Karbonatitbezug.

Der Ausbau des Projekts Tharsis umfasste bisher geologische Kartierungen, drohnengestützte hochauflösende Magnetfeldmessungen und Probenahmen sowie die laufende Präzisierung des Explorationsmodells auf Projektebene. Im Rahmen des geplanten Winterbohrprogramms soll die direkte Ersterkundung eines zentralen Intrusionskörpers, der anhand von geophysikalischen Daten ermittelt wurde, im Untergrund erfolgen. Außerdem soll untersucht werden, ob die magnetischen Signaturen mit Karbonatitkörpern und möglicherweise damit verbundenen REE- und Nb-Mineralisierungen in der Tiefe korrelieren.

Im Rahmen der aktuellen Zielfindung erfolgt die Auswertung von regionalen Daten, Daten aus der bodengestützten Magnetfeldmessung sowie Daten aus der hochauflösenden Magnetfeldmessung mittels Drohnen, zusammen mit der Auswertung der organisierten magnetischen Architektur des Komplexes, die einen äußeren Ring mit hohen Magnetfeldwerten und ein inneres Zentrum mit geringen Magnetfeldwerten abbildet; hierbei handelt es sich vermutlich um voneinander getrennte intrusive Phasen. Das Unternehmen betrachtet das geplante Bohrprogramm als nächsten Schritt zur Erhebung von geologischen, strukturellen und analytischen Daten anhand von Bohrkernmaterial, um das Geomodell zu verfeinern und die weitere Exploration zu unterstützen.