Kursgewinner des Tages
Puma-Aktie auf Achterbahnfahrt: Erst Übernahme-Enttäuschung, dann Kurs-Comeback
Puma schwankt zwischen Übernahmefantasie und Realität: Nach einem kräftigen Abverkauf am Freitag stürmt die Aktie zum Wochenstart zweistellig ins Plus. Worum geht es bei den aktuellen Spekulationen um Anta Sport?
- Puma-Aktie springt um 15% nach Übernahmegerüchten.
- Gespräche zwischen Pinault und Anta Sport gescheitert.
- Langfristige Entwicklung enttäuscht, Niveau von 2016.
- Report: Vorsicht, geheim!
Die Papiere des deutschen Sportartikelherstellers Puma steigen zum Wochenanfang um mehr als 15 Prozent und holen ihren Verlust vom Freitag damit vollständig auf. Der Grund für die jüngsten Schwankungen ist ein starkes Auf und Ab von Spekulationen und Enttäuschungen rund um mögliche Übernahmepläne.
Am Freitag sorgte ein Bericht für Ernüchterung: Demnach seien die Gespräche zwischen der französischen Milliardärsfamilie Pinault und dem chinesischen Sportkonzern Anta Sports über den Verkauf des fast 30-prozentigen Anteils der Familie an Puma beendet worden. Anfang Januar hatten die Papiere noch einen Höhenflug erlebt und kletterten im Zuge der Übernahmefantasie mit 24,91 Euro auf das höchste Niveau seit Mai 2025.
Die Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch Anta halten sich hartnäckig. Der chinesische Konzern, dem bereits die Marken Fila und Jack Wolfskin gehören, gilt als potenzieller Käufer für die Herzogenauracher. Allerdings scheiterten die Verhandlungen laut Medienberichten an einer Preisvorstellung. Die Pinault-Familie soll mindestens 40 Euro je Aktie gefordert haben – eine Forderung, die angesichts der aktuellen schwachen Geschäftszahlen von Puma als ambitioniert angesehen wird.
Infolgedessen taumelte die Puma-Aktie am Freitag erneut unter die 20-Euro-Marke. Auch nach der Aufholjagd am Montag notieren die Papiere zwar klar über dem Mehrjahrestief von 15 Euro aus dem November, aber der jahrelange Niedergang konnte dennoch nicht nachhaltig gestoppt werden. Aktuell notiert die Aktie auf den gleichen Niveaus wie 2016. Für Langfristinvestoren eine klare Enttäuschung.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion