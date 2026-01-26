Puma-Aktie auf Achterbahnfahrt: Erst Übernahme-Enttäuschung, dann Kurs-Comeback

Die Papiere des deutschen Sportartikelherstellers Puma steigen zum Wochenanfang um mehr als 15 Prozent und holen ihren Verlust vom Freitag damit vollständig auf. Der Grund für die jüngsten Schwankungen ist ein starkes Auf und Ab von Spekulationen und Enttäuschungen rund um mögliche Übernahmepläne.

Am Freitag sorgte ein Bericht für Ernüchterung: Demnach seien die Gespräche zwischen der französischen Milliardärsfamilie Pinault und dem chinesischen Sportkonzern Anta Sports über den Verkauf des fast 30-prozentigen Anteils der Familie an Puma beendet worden. Anfang Januar hatten die Papiere noch einen Höhenflug erlebt und kletterten im Zuge der Übernahmefantasie mit 24,91 Euro auf das höchste Niveau seit Mai 2025.