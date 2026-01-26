Europa könnte die USA mit einem Käuferstreik in die Knie zwingen

Der entscheidende Hebel: Europa ist der größte Gläubiger der USA. Schon eine kleine Geste – etwa eine Reduktion der Käufe oder ein Teilverkauf – würde das US-Finanzsystem vor enorme Probleme stellen. Die US-Regierung agiert hierbei deutlich verunsicherter, als sie öffentlich zugibt.

Die einst als ultimativer "sicherer Hafen" gefeierten US-Staatsanleihen , oder Treasuries, verlieren zunehmend an Attraktivität. Diese Verschiebung birgt weitreichende Konsequenzen für Washington, insbesondere angesichts der Rekordverschuldung und des wachsenden Misstrauens gegenüber der Wirtschaftspolitik der Trump-Administration.

Dabei müsste Europa nicht einmal einen "Käuferstreik“ starten und als politisches Druckmittel einsetzen. Es gibt schlicht rationale Gründe, das Kapital anderweitig zu investieren – zum Beispiel in die Finanzierung der massiv steigenden europäischen Verteidigungsausgaben.

In der Vergangenheit war der Finanzbedarf der USA problemlos gedeckt, da Investoren selbst bei niedrigen Zinsen zugriffen. Grund dafür war der sogenannte "Convenience Yield": Eine Art Prämie, die Investoren für die Sicherheit und Liquidität von US-Papieren im Vergleich zu anderen hochqualitativen Staatsanleihen zahlten.

Eine aktuelle Studie der Allianz-Tochter Pimco belegt jedoch, dass dieser Bonus dahingeschmolzen ist – von ehemals 80 Basispunkten auf nahezu null. Mit anderen Worten: Deutsche oder japanische Staatsanleihen werden heute als ebenso sicher wahrgenommen wie Treasuries. Und geopolitischen Verwerfungen, die früher die Flucht in den US-Dollar ausgelöst hätten, kommen US-Anlagen nicht mehr zugute.

Europa hat als größter Gläubiger der Vereinigten Staaten einen enormen Einfluss auf die US-Wirtschaft. Laut George Saravelos, Leiter der Devisenanalyse bei der Deutschen Bank, besitzen europäische Länder fast 8 Billionen US-Dollar in US-Staatsanleihen und -Aktien – fast doppelt so viel wie der Rest der Welt zusammen. Die US-Notenbank schätzt das Volumen sogar auf mehr als 10 Billionen US-Dollar.

Wie nervös Washington auf die bloße Vorstellung reagiert, diese Mittel könnten abgezogen werden, zeigt die Reaktion darauf beim Weltwirtschaftsforum in Davos. US-Finanzminister Scott Bessent tat solche Szenarien empört als "falsches Narrativ" eines einzelnen Analysten ab. Als dann aber ein dänischer Pensionsfonds genau das tat, nämlich alle US-Investments aufzulösen, wütete er, dass Dänemark und seine Investments völlig "irrelevant" seien.

Diese dünnhäutige Reaktion offenbart die tiefe Sorge der US-Administration. Man weiß in Washington genau: Eine sinkende Nachfrage nach Treasuries würde nicht nur den US-Dollar destabilisieren, sondern das gesamte US-Wirtschaftsmodell, das darauf basiert, dass immer mehr und mehr Schulden aufgenommen werden, untergraben.

Dieses Risiko herunterzuspielen oder nicht sehen zu wollen, bedeutet nicht, dass es einfach wieder verschwindet. Die Frage bleibt also: Was passiert, wenn die USA ihren größten Gläubiger – Europa – verlieren oder zumindest dessen Kaufinteresse an US-Treasuries schwindet? Das Vertrauen in US-Staatsanleihen als sicheren Hafen ist erschüttert. Die US-Reaktion auf diese Entwicklungen zeigt, wie anfällig das Land angesichts seiner hohen Verschuldung ist.

Sollte Brüssel oder die großen europäischen Fonds das Kaufinteresse drosseln, gerät die Stabilität des US-Finanzsystems ins Wanken. Die Ära der USA als alternativloser sicherer Hafen neigt sich dem Ende zu. Europas Position als Hauptgläubiger verleiht der EU eine Machtbasis, die die wirtschaftliche Verwundbarkeit der USA offenlegt. Die geopolitischen Karten werden gerade neu gemischt – und das könnte für die USA sehr teuer werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion