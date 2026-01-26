Richter erweitert seine Unterstützung nach Afrika – Das erste Jahr des House of Hope in Bamako in Zahlen

BUDAPEST, HU / ACCESS Newswire / 26. Januar 2026 / Fast ein Jahr ist vergangen, seit das von Richter Gedeon Plc. gegründete Zentrum House of Hope begonnen hat, Frauen in Bamako Unterkunft und umfassende Unterstützung zu bieten. In dieser Zeit haben fast 120 Frauen und Mädchen von Gesundheitsversorgung, Rechtsbeistand und Bildung profitiert. Das Interesse an dem Zentrum ist nach wie vor groß, und es kommen ständig neue Frauen hinzu. In den kommenden Jahren soll die Initiative mehrere hundert schutzbedürftige Frauen in verschiedenen Regionen Malis erreichen.

Warum wurde das House of Hope gegründet?

Das Zentrum entstand durch die Zusammenarbeit von Richter Gedeon Plc. (Richter), der in Ungarn ansässigen Close to Africa Foundation und der lokalen Sini Sanuman Foundation. Seine Aufgabe ist es, Frauen, die vor Gewalt und Missbrauch fliehen, durch gynäkologische Versorgung, psychologische und rechtliche Beratung sowie Bildungsprogramme Sicherheit und professionelle Unterstützung zu bieten.

Das Gebäude wurde von ungarischen Experten unter Berücksichtigung der lokalen klimatischen und infrastrukturellen Bedingungen entworfen. Richter hat sowohl bei der Finanzierung der Investition als auch beim laufenden Betrieb des Zentrums eine wichtige Rolle gespielt.

Ein Meilenstein in Mali: Gesetzesänderung zum Schutz von Frauen

Das erste Jahr des Zentrums fiel mit einer historischen Gesetzesänderung zusammen: Im Jahr 2025 wurde die weibliche Genitalverstümmelung (FGM), die zuvor im Land weit verbreitet war, in Mali gesetzlich verboten. Das neue Gesetz sieht strenge Strafen für Täter vor und ist das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt zivilgesellschaftlicher und internationaler Lobbyarbeit. Auch die Arbeit des House of Hope trug zu diesem Fortschritt bei, indem es das Thema dauerhaft auf der Tagesordnung hielt.

„Als verantwortungsbewusstes europäisches Unternehmen mit Sitz in Ungarn engagiert sich Richter für die Gesundheit und Sicherheit von Frauen weltweit. Mit der Gründung des House of Hope wollen wir zur sozialen Entwicklung in aufstrebenden Regionen beitragen und Frauen die Möglichkeit geben, ein gesünderes und sichereres Leben zu führen. Unsere Gesundheits- und Bildungsprogramme spiegeln unsere Mission wider, die Lebensqualität zu verbessern und Chancen zu erhöhen“, sagte Zsuzsanna Beke, Head of Group-level PR, CSR and Government Relations bei Gedeon Richter.