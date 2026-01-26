AIXTRON Aktie knickt um -3,28 % ein - 26.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -3,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +56,77 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +7,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +21,70 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,50 % 1 Monat +23,53 % 3 Monate +56,77 % 1 Jahr +55,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, insbesondere um die Auswirkungen eines Stellenabbaus von 10% auf die Kursentwicklung. Während einige Mitglieder einen bullishen Chart sehen und auf einen Anstieg auf 23-24 Euro hoffen, befürchten andere einen Rückgang auf 16-18 Euro. Die bevorstehenden Quartalszahlen und der Vorstandsausblick sind entscheidend für die Kursentwicklung, wobei eine vorsichtige Prognose den Kurs unter 20 Euro drücken könnte. Die Stimmung ist von Unsicherheit geprägt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,32 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

