JPMorgan senkt Ziel für Stabilus auf 30 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 18,34 auf Tradegate (26. Januar 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -6,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 457,44 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +61,64 %/+137,07 % bedeutet.