JPMorgan senkt Ziel für Stabilus auf 30 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Stabilus auf 30 Euro.
- Umsatz- und Ebit-Prognosen um 11% und 22% gesenkt.
- Wachstum im Auto- und Industriebereich erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen von 37 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Bericht des Auto- und Industriezulieferers zum ersten Geschäftsquartal habe er seine Jahresprognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) um 11 beziehungsweise 22 Prozent gesenkt, schrieb Akshat Kacker am Montag. Er verwies auf reduzierte organische Wachstumsannahmen sowie den zunehmenden Preisdruck in China. Dazu hätten die Margen in Nordamerika enttäuscht. Das Unternehmen sollte aber von Wachstumstreibern im Auto- und Industriebereich profitieren, sobald der Marktdruck nachlasse. Dank Kostensenkungen dürften auch die Margen 2026 die Talsohle erreichen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 18,34 auf Tradegate (26. Januar 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -6,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 457,44 Mio..
Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +61,64 %/+137,07 % bedeutet.
Sorry, bin noch zwei Antworten schuldig an NickelChrome und Grisuu.
Elring ist ein reiner Zulieferer. Stabilus nur teilweise.
Das sind völlig andere Produkte und im Falle von Stabilus nicht abhängig vom Antrieb.
Stabilus stand vor einem Jahr bei 60. Und jetzt zu sagen die müsst aber noch 4 euro weiter runter damit die Bewertung im Vergleich zu elring und norma jetzt passt...
Sorry... aber find Ich albern 🤔
Natürlich ist Stabilus auf diesem Level ein klarer Kauf. Norma ebenso.
Kann es trotzdem noch auf € 15 runtergehen? Natürlich. Panik macht vor nichts halt.