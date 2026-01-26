Fury ernennt Phillips Baker zum unabhängigen Direktor

TORONTO, Kanada – 26. Januar 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY | NYSE American: FURY) („Fury” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-insight-into-the-eau ... -) freut sich, die Ernennung von Herrn Phillips S. Baker Jr. zum unabhängigen Direktor seines Verwaltungsrats („Verwaltungsrat“) mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Phillips S. Baker Jr. verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung im Bergbau und war zuletzt von 2003 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2024 als Chief Executive Officer und Direktor der Hecla Mining Company (Hecla) tätig. Bei Hecla stärkte Herr Baker die Position des Unternehmens als größter Silberproduzent in den USA und Kanada durch ein strategisches Portfolio langlebiger Vermögenswerte. Herr Baker war auch führend im Goldbergbau mit zahlreichen Betrieben auf der ganzen Welt, darunter die Goldmine Casa Berardi im Eeyou Istchee-Territorium in der Region James Bay im Norden von Quebec.

Von 2017 bis 2020 war Herr Baker außerdem Vorsitzender des Vorstands der National Mining Association der Vereinigten Staaten. Seit 1990 hatte er Führungs- oder Verwaltungsratsfunktionen bei zahlreichen börsennotierten Unternehmen inne. Herr Baker wurde sowohl in Kanada als auch in den USA mit Auszeichnungen der CIM im Jahr 2023 und der SME im Jahr 2017 geehrt.

„Im Namen des Verwaltungsrats freue ich mich sehr, Phil im Verwaltungsrat von Fury willkommen zu heißen. Phil genießt in der gesamten Bergbauindustrie hohes Ansehen und bringt aus seiner Tätigkeit bei Hecla umfassende Führungserfahrung sowie eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen operative Exzellenz, Innovation, Explorationserfolge, Sicherheitskultur, Kapitalallokation und Stakeholder-Engagement mit“, kommentierte Brian Christie, Vorsitzender von Fury Gold Mines. „Seine Perspektive wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir Eau Claire vorantreiben und uns darauf konzentrieren, langfristigen Wert für unsere Aktionäre, Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu schaffen.“