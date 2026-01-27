High-Grade im Visier: Dieses Goldprojekt steht ganz oben auf der Liste!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Amex Exploration Inc.! Bezahlte Beziehung: keine · Erstveröffentlichung: 27.01.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

2026 beginnt so wie 2025 endete, mit Vollgas. Spot-Gold hat inzwischen erstmals die Marke von 5.000 USD je Unze (oz) überschritten und in der Spitze sogar schon über 5.100 USD/oz notiert. Treiber sind weiterhin geopolitische Risiken, ein schwächerer US-Dollar und die Erwartung fallender Realzinsen, die Kapital in den „harten“ Sicherheitspol lenken.

Die strukturelle Nachfrage bleibt der Anker der Rallye: Zentralbanken kauften im November netto +45 t (YTD 297 t); zugleich verzeichneten physisch besicherte Gold-ETFs im Dezember den siebten Zufluss-Monat in Folge, wodurch das verwaltete Vermögen und Bestände weiter auf Rekordniveau stiegen. Diese Kombination aus taktischer Risikoaversion und langfristiger Reservepolitik stabilisiert das hohe Preisniveau.

In genau diesem Umfeld öffnen hochgradige, kapital-effiziente Projekte und mögliche Übernahmekandidaten in Tier-1-Jurisdiktionen ein natürliches Re-Rating-Fenster, operativ, finanziell und strategisch.

M&A-Takt: Wer künftig Unzen ersetzen will, muss kaufen – oder sehr teuer bohren!

Der Deal-Takt liefert Belege: Fresnillo legt 780 Mio. CAD für Probe Gold auf den Tisch und sichert sich Québec-Substanz, vollständig cash-finanziert. IAMGOLD hat die Übernahme von Northern Superior abgeschlossen und bündelt damit Ressourcen in Québec zu einem vorzeigbaren Vorproduktion-Komplex. Sirios und OVI Mining kombinieren zu einer Osisko-gestützten Distrikt-Plattform in Eeyou Istchee James Bay. Es geht nicht um Einzelfälle, sondern um das Muster: Knappheit an entwicklungsfähigen, hochgradigen Assets sorgt für Kaufbereitschaft – erst recht, wenn Infrastruktur und Bewirtschaftbarkeit stimmen.

AMEX EXPLORATION (WKN: A2DJY1) – High-Grade, klarer Bauplan, industrieller Fit!

Amex Exploration (WKN: A2DJY1) sein Perron-Projekt in Québec verbindet Grad-Qualität mit messbarer Ökonomie und pragmatischem Hochlauf – exakt das Profil, das Betreiber in einem Gold-Bullenmarkt priorisieren. Die aktualisierte PEA (4. Sept. 2025) zeigt einen Vorsteuer IRR von 70,1 % und NPV5 % von 1,085 Mrd. CAD, wohlbemerkt bei einem Goldpreis von nur 2.500 USD/oz!!! Schauen Sie sich diese ohnehin schon gigantischen Zahlen bei einem Spot-Preis von noch immer konservativen 4.000 USD pro Unze an, dann Reden wir von einem IRR von fast 131 %!

Quelle: Amex Exploration

Der Clou ist das 2-Phasen-Design: ~4 Jahre Toll-Milling (CAPEX-niedrig, Cashflow-früh) vor dem On-Site-Plant-Ausbau. Eine Architektur, die Verwässerung dämpfen und Ausführungsrisiken senken kann. Für die ersten zehn Jahre modelliert die Studie durchschnittlich ~112.000 oz/Jahr. Genau diese Kapital-Effizienz pro investiertem Dollar positioniert Perron im High-Margin-Quadranten der Peer-Landschaft.

Ressourcenqualität als Fundament. Die Mineralressourcenschätzung vom Mai 2025 summiert 1,615 Millionen Unzen (oz) in der Kategorie gemessen und angezeigt mit 6,14 g/t plus 698.000 oz abgeleitet mit 4,31 g/t Gold. Die Champagne-Zone sticht mit gemessenen und angezeigten 831.000 oz mit 16,2 g/t besonders heraus, eine Grad-Signatur, die operative Flexibilität schafft (niedriger Durchsatzbedarf, robuste AISC-Profile) und Preisschwächen besser abfedern kann.

Von der Theorie in den Betrieb. Die Massenprobe ist angestoßen, mit dem Antrag vom September 2025, mit Fokus auf die Champagne & Denise-Zonen in ~230 m Tiefe. Ziel dieser Massenprobenverarbeitung ist, die Geologie, Abbauparameter und Metallurgie im industriellen Maßstab zu validieren und die Brücke zwischen Modell und Realität zu bauen. Parallel dazu läuft die Phase 1-Feasibility für den Toll-Milling-Start. Genau diese Ent-Risiko-Schritte übersetzt der Markt typischerweise in Multiples.

Strategisches Signal vom Betreiber-Tisch. Am 17. Dez. 2025 hat Eldorado Gold weitere 14,87 Mio. Amex-Aktien zu 4,00 CAD erworben und den Anteil auf ~27,3 % erhöht. Für Investoren ist das mehr als ein Shareholder-Update! Ein aktiver Québec-Operator mit Lamaque-DNA setzt Kapital hinter eine Story, die operativ andocken kann, was wiederum den Hinweis liefert, dass industrielle Anschlussfähigkeit und potenzielle Hub-/Spoke-Optionen in der Region durchaus möglich sein könnten.

AMEX (WKN: A2DJY1) – eine Aktie mit Übernahme-Fantasie?!

Das Umfeld bezahlt Qualität was man unschwer aus der Fresnillo/Probe-Übernahme ableiten kann. Québec-Player mit Hubs, Mühlen und Underground-Know-how (u.a. Eldorado, Agnico, IAMGOLD) sichern optionales Feed-Material und Reservenersatz. Amex sein Perron-Projekt liefert geniale Bausteine: Hochgradige-Ressource, CAPEX-leichter Ramp-up, klarer Ent-Risiko-Pfad (dank Großprobenverarbeitung und Phase-1-Start) und Distrikt-Option (Perron + Perron West).

Quelle: Amex Exploration

Das macht Amex Exploration (WKN: A2DJY1), vorbehaltlich aller Genehmigungen, Finanzierung und anhaltender Studienvalidierung zu einem durchaus plausiblen Kandidaten im Einkaufsraster der Region.

Was können wir von AMEX in 2026/27 für Katalysatoren erwarten?

Wir erwarten die Genehmigung & Durchführung, Metallurgie-/Processing-Ergebnisse, Bohrupdates (Ressourcenverdichtung/Step-outs, inkl. Perron West) sowie Phase 1-Vormachbarkeits & Genehmigungs-Fortschritte. Jeder Schritt adressiert Kernrisiken und kann das Re-Rating-Fenster weiter öffnen.

Fazit: Das ist Sieger-DNA!

Grad + Kapitaldisziplin + Québec-Infrastruktur: Amex Explorations (WKN: A2DJY1) vereint die Parameter, die in einem Rekord-Goldumfeld zählen – operatives Schutznetz nach unten, Hebel nach oben. Die PEA-Ökonomie ist stark, der Hochlauf pragmatisch designt, die Ent-Risiko-Kette definiert und ein strategischer Produzenten-Anker ist bereits an Bord.

Quelle: Amex Exploration

Ob eigenständiger Build-Pfad oder industrieller Verbund mit bestehenden Hubs: Perron ist – bei planmäßigem Fortschritt – ein asymmetrisches Setup mit sichtbaren M&A-Optionen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

