RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Für Amazon könnte 2026 ein Durchbruchsjahr mit Blick auf die Kapazitätserweiterung werden. Hier seien sowohl die Anlegerstimmung als auch seine Erwartungen für die Entwicklung der Schätzungen nach den Zahlen positiv./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 201,8EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



