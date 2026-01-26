Die größte Restaurantkette der Welt erobert jetzt den US-Markt

Der Erfolg von Mixue basiert maßgeblich auf seinem Franchise-Modell, das eine rasche Expansion ermöglichte. In jüngster Zeit verfolgte das Unternehmen eine aggressive Expansionsstrategie im Ausland, vor allem in Südostasien.

Das chinesische Unternehmen Mixue Ice Cream & Tea ist gemessen an der Anzahl der Standorte die größte Restaurantkette der Welt. Gegründet wurde das Unternehmen 1997 von Zhang Hongchao in Zhengzhou, als kleiner Eisstand nahe einem Universitätscampus. Mixue richtete sich damals mit extrem günstigen Leckereien vor allem an Studenten und preisbewusste Verbraucher. Schnell erweiterte die Kette ihr Angebot um Bubble Tea, Früchtetee, Milchtee, Kaffee und andere erschwingliche Getränke.

Heute betreibt Mixue tausende Filialen in Ländern wie Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia und den Philippinen. Doch das Wachstum endet nicht bei der Eröffnung neuer Standorte: Mixue investiert stark in die Stärkung seiner Lieferkette. So wurden neue Produktionsstätten in Hainan und Henan errichtet, zudem soll eine internationale Lieferkettenplattform in Südostasien Franchisenehmer weiter unterstützen.

Im Dezember 2025 trat Mixue mit der Eröffnung seiner ersten Filiale in Los Angeles in den US-Markt ein und markierte damit das offizielle Debüt der Marke in Nordamerika. Zwei weitere Standorte in New York folgten bereits.

Der Börsengang des Unternehmens im Jahr 2025 an der Hongkonger Börse war ein großer Erfolg und brachte Mixue rund 3,29 Milliarden Hongkong-Dollar ein.

Mit diesen Mitteln wird das Unternehmen seine Expansionspläne weiter vorantreiben und seine Position als weltweit führende Restaurantkette mit den meisten Standorten stärken.

Mit dieser Strategie liegt Mixue nun vor globalen Giganten wie McDonald's, Starbucks, KFC, Luckin Coffee, Domino's Pizza, Burger King und Taco Bell.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



