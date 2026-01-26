Nvidia investiert 2 Milliarden US-Dollar in CoreWeave

Mit dem frischen Kapital will CoreWeave den massiven Ausbau seiner sogenannten KI-Fabriken beschleunigen. Bis 2030 sollen mehr als fünf Gigawatt an zusätzlicher Rechenleistung ans Netz gehen. Das entspricht in etwa der Leistung von fünf großen Kernkraftwerken und unterstreicht die Dimensionen, in denen der Ausbau der KI-Infrastruktur inzwischen gedacht wird.

Die Aktie des KI-Rechenzentrumsbetreibers CoreWeave hat zum Wochenstart kräftig zugelegt. Im vorbörslichen US-Handel kletterten die Papiere um rund 10 Prozent, nachdem Nvidia eine weitere milliardenschwere Beteiligung an dem Unternehmen bekanntgegeben hatte. Der weltweit führende Hersteller von KI-Chips investiert 2 Milliarden US-Dollar in Stammaktien der Klasse A von CoreWeave – zu einem Preis von 87,20 US-Dollar je Aktie.

Nvidia-Chef Jensen Huang sprach von einem strategischen Schritt in einem Markt, der von außergewöhnlich hoher Nachfrage geprägt ist. Gemeinsam wolle man den steigenden Bedarf an KI-Rechenzentren bedienen, die Huang als Grundlage einer neuen industriellen Revolution bezeichnete.

Vertiefte Partnerschaft und früher Zugang zu neuen Nvidia-Produkten

Die Beteiligung ist Teil einer erweiterten Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. CoreWeave wird zu den ersten Kunden gehören, die kommende Nvidia-Produkte einsetzen dürfen – darunter neue Speichersysteme sowie eine eigenständige CPU mit dem Markennamen Vera.

Die neue CPU könnte eine Alternative zu hauseigenen Chips großer Cloud-Anbieter darstellen, etwa zu Amazons Graviton-Prozessoren. Bisher waren Nvidia-CPUs nur als Teil integrierter Systeme erhältlich. Huang bezeichnete Vera als "revolutionär" und deutete an, dass CoreWeave nicht der einzige Abnehmer bleiben werde.

Nvidia ist bereits seit Längerem eng mit CoreWeave verflochten. Der Chipkonzern hatte sich verpflichtet, bis 2032 Dienstleistungen im Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar bei dem Rechenzentrumsbetreiber abzunehmen. Vor der aktuellen Transaktion hielt Nvidia rund 6 Prozent an CoreWeave und war damit viertgrößter Aktionär.

Finanzielle Entlastung für CoreWeave

Für CoreWeave kommt das Investment zu einem guten Zeitpunkt. Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr in einem der größten Börsengänge 2025 an die Börse ging und inzwischen mit rund 47 Milliarden US-Dollar bewertet wird, verbrennt viel Kapital. Die Ausgaben für den Aufbau neuer Rechenzentren übersteigen die laufenden Einnahmen deutlich.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



