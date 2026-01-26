Nemetschek Aktie dreht auf - 26.01.2026

Die Nemetschek Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,76 % auf 80,95€ zulegen. Das sind +3,68 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nemetschek Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 80,95€, mit einem Plus von +4,76 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Der heutige Anstieg bei Nemetschek konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -26,25 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +2,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nemetschek eine negative Entwicklung von -17,02 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,09 % 1 Monat -16,57 % 3 Monate -26,25 % 1 Jahr -31,88 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,33 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.