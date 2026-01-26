    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Abwarten vor Big-Tech-Zahlen und Fed-Zinsentscheid

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger an US-Börsen agieren vorsichtig zu Wochenbeginn.
    • Fed-Zinsentscheidung und Nachfolge von Powell im Fokus.
    • Goldpreis über 5.000 USD; Minengesellschaften profitieren.
    Aktien New York Ausblick - Abwarten vor Big-Tech-Zahlen und Fed-Zinsentscheid
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche dürften die Anleger an den US-Börsen zunächst einmal vorsichtig agieren. Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG gut eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag nahezu unverändert bei 49.097 Punkten taxiert. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 wird 0,2 Prozent im Minus erwartet.

    In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger dürfte jedoch die Frage nach dem nächsten Fed-Chef sein. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.528,18€
    Basispreis
    4,99
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.143,71€
    Basispreis
    6,79
    Ask
    × 10,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ferner dürften auch die Quartalsberichte der Tech-Giganten Apple , Microsoft , Tesla und Meta in den nächsten Tagen große Strahlkraft haben. Anleger werden einmal mehr darauf achten, inwieweit sich die massiven Investitionen der Konzerne in Künstliche Intelligenz bereits ausgezahlt haben.

    Am Markt diskutiert wird zu Wochenbeginn auch die Möglichkeit einer erneuten teilweisen Schließung der Regierung. Denn die Demokraten im Senat bestehen darauf, dass die Finanzierung des Heimatschutzministeriums ausgesetzt wird, bis sich der Kongress auf neue Leitlinien für die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze einigen kann. Zuvor hatten Beamte in diesem Jahr in Minnesota zwei US-Bürger getötet.

    Wie zuvor schon in Europa dürften auch jenseits des Atlantiks Aktien von Minengesellschaften gefragt sein. Sie sollten davon profitieren, dass der Goldpreis erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar geknackt hatte. Zu den stärksten Treibern des Edelmetalls zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf früher oder später weiter sinkende Zinsen in den USA.

    Im vorbörslichen US-Handel gewannen entsprechend Barrick Mining 2,9 Prozent. Für Newmont Mining ging es um 3,6 Prozent nach oben.

    Der Pharmakonzern Merck & Co beendete einem Pressebericht zufolge Gespräche zur Übernahme des Biotech-Unternehmens Revolution Medicines . Die beiden Unternehmen hätten sich nicht auf einen Kaufpreis einigen können, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit sackten die Anteilsscheine von Revolution Medicines um 21 Prozent ab. Merck bewegten sich kaum vom Fleck./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 212,1 auf Tradegate (26. Januar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,93 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 636,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +45,48 %/+70,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Abwarten vor Big-Tech-Zahlen und Fed-Zinsentscheid Zu Beginn einer ereignisreichen Woche dürften die Anleger an den US-Börsen zunächst einmal vorsichtig agieren. Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG gut eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag nahezu unverändert bei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     