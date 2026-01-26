    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLiberty Media (C) AktievorwärtsNachrichten zu Liberty Media (C)
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Atlas Cup startet den weltweit ersten professionellen Orbital-Sport, erste Meisterschaftsrennen werden 2028 im erdnahen Orbit ausgetragen

    Atlas Cup startet den weltweit ersten professionellen Orbital-Sport, erste Meisterschaftsrennen werden 2028 im erdnahen Orbit ausgetragen
    Foto: adobe.stock.com

    SAN FRANCISCO, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Cup, der erste professionelle Sport, der im Weltraum betrieben wird, kündigt heute seine erste Meisterschaft an, die 2028 stattfinden soll. Der Ende 2025 gegründete Atlas Cup ist ein erstklassiges professionelles Sportmedium, in dem unbemannte Raumfahrzeuge im schnellsten Sport der Geschichte gegeneinander antreten. Der Atlas Cup präsentiert modernste Weltraumtechnologien und beeindruckende Rennformate und führt den Orbital-Sport ein, indem er das Erbe klassischer Rennwettbewerbe wie America's Cup und Formel 1 nutzt, um Sportfans zu begeistern und den Wettkampfsport endgültig ins 21.

    Atlas Cup, Inc., logo

    "Atlas Cup wird für die Raumfahrtindustrie das tun, was der professionelle Rennsport für die Automobilindustrie getan hat", sagte Philip Hover-Smoot, CEO von Atlas Cup. "Es ist an der Zeit, dass der Weltraum wieder zu einer Quelle der Inspiration wird, und Atlas Cup wurde entwickelt, um das außergewöhnliche Potenzial des Weltraums einzufangen und es dem Publikum auf der ganzen Welt zu vermitteln."

    Der Orbital-Sport entsteht in einem Moment des Strukturwandels. Wie in den Anfängen der Automobilindustrie bietet die rasche Expansion der neuen Weltraumwirtschaft enorme Chancen. Da der kommerzielle Raumfahrtsektor jedoch expandiert, sehen sich die Betreiber mit einem fragmentierten und unerprobten Zulieferer-Ökosystem mit begrenzten objektiven Leistungsdaten konfrontiert. Atlas Cup führt den direkten Wettbewerb als Spektakel und als Instrument ein - er schafft fesselnde Unterhaltung und generiert gleichzeitig einen unvergleichlichen Datensatz über die Leistung von Raumfahrzeugen und Komponenten.

    Auch die globalen Sportmedien befinden sich in einem rasanten Wandel. Das Engagement der nächsten Generation und die Abschaffung des Kabelfernsehens setzen die traditionellen Modelle unter Druck, und Premium-Inhalte sind weiterhin sehr gefragt. Atlas Cup ist einzigartig positioniert, um in diesem neuen Umfeld eine Führungsrolle einzunehmen, da Orbital Racing beide Trends gleichzeitig aufgreift, indem es die Führer der neuen Weltraumwirtschaft feiert und gleichzeitig beeindruckende, noch nie dagewesene Sportinhalte produziert, die nativ für soziale, mobile und Streaming-Kanäle entwickelt wurden.

    Auf der Grundlage bewährter Technologien und eines Partnerschaftsmodells, das die traditionellen technischen und regulatorischen Risiken auslagert, eröffnet Atlas Cup eine neue Dimension für den globalen Sport. "Woher wissen Sie, dass Ihr System das beste ist?", fügte Hover-Smoot hinzu. "Sie haben gewonnen, im Orbit. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Weltraum hat es noch nie gegeben. Aber wenn wir die epischen Bilder des Weltraums mit der Magie des Rennsports kombinieren, werden wir etwas wirklich Besonderes bekommen."

    Über Atlas Cup

    Atlas Cup wurde Ende 2025 von Philip Hover-Smoot, einer langjährigen Führungskraft und einem Investor aus der Raumfahrtindustrie, gegründet. Philip Hover-Smoot war zuletzt CEO von Scout Space, einem führenden Anbieter von sicheren optischen Lösungen im Weltraum für die US-Regierung. Davor war Philip in leitenden Positionen bei Spaceflight (übernommen von Firefly Aerospace) und Momentus (einem börsennotierten Raumfahrtinfrastrukturunternehmen) tätig. Mit der Unterstützung eines Teams von Beratern aus den Bereichen Sport, Unterhaltung und Raumfahrt hat Atlas Cup Partner aus den Bereichen Sport, Medien, Raumfahrt und Technologie.

    Weitere Informationen unter atlascup.com.

    Medienkontakt

    Atlas Cup, Inc.

    Philip Hover-Smoot

    connect@atlascup.com

    +1.415.347.1377

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2868941/Atlas_Cup_Logo.jpg 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/atlas-cup-startet-den-weltweit-ersten-professionellen-orbital-sport-erste-meisterschaftsrennen-werden-2028-im-erdnahen-orbit-ausgetragen-302669814.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Atlas Cup startet den weltweit ersten professionellen Orbital-Sport, erste Meisterschaftsrennen werden 2028 im erdnahen Orbit ausgetragen SAN FRANCISCO, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ - Atlas Cup, der erste professionelle Sport, der im Weltraum betrieben wird, kündigt heute seine erste Meisterschaft an, die 2028 stattfinden soll. Der Ende 2025 gegründete Atlas Cup ist ein erstklassiges …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     