    Trumps Kumpel kauft größten deutschen Öl-Tankbetreiber: Infrastruktur in US Hand

    Vom Regen in die Traufe. Kaum hat sich Deutschland so heldenhaft von Putins Energiediktat befreit, so gerät jetzt freiwillig zunehmend - neben dem LNG-Monopol - auch bei kritischer Infrastruktur in die US-Abhängigkeit.

    Der Erwerb von Tanquid (größter Öltankbetreiber in Deutschland und Polen) liefert hierfür ein Paradebespiel.

    Brisant aber weiter so!

    Autor
    Dr. Viktor Heese
    Dr. Viktor Heese ist promovierter Volkswirt und war bis 2010 dreißig Jahre bei verschiedenen Großbanken im Wertpapierresearch tätig. Heese spezialisierte sich auf Versicherungs- und Bankaktien sowie Kapitalmarktanalyse. 2010-2013 leitete er das Deutsch-Russische-Zentrum- für Wirtschaftsforschung und deutsches MBA in Moskau. Seit 2014 ist er als Fachbuchautor und Publizist freiberuflich tätig und bietet Fachseminare zu Börsen- und Bankthemen an. Er ist Herausgeber des Anleihen-Börsenbriefes „Der Zinsdetektiv“
    Verfasst von Dr. Viktor Heese
