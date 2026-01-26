Trumps Kumpel kauft größten deutschen Öl-Tankbetreiber: Infrastruktur in US Hand Vom Regen in die Traufe. Kaum hat sich Deutschland so heldenhaft von Putins Energiediktat befreit, so gerät jetzt freiwillig zunehmend - neben dem LNG-Monopol - auch bei kritischer Infrastruktur in die US-Abhängigkeit.



