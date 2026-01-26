First Mining Gold - Erstmals seit neun Jahren wieder oberhalb von 0,5 CAD!

Der Langfristchart des kanadischen Goldprojektentwicklers First Mining Gold (WKN A2JBPS / TSX FF) zeigt seine historischen Hochpunkte bei der Marke von einem kanadischen Dollar vor neun bis zehn Jahren. Kurz davor und auch 2020/21 erwies sich die Marke von 0,5 CAD als nachhaltiger Widerstand.

Erst jetzt gelang es erneut, diesen Aktienkurs zu überbieten. Für die Nachhaltigkeit dieses Impulses spricht das Volumen, welches deutlich stärker ausgeprägt ist als 2015/16. Ebenso verweist der Chaikin Money Flow durch seinen deutlichen Verlauf im grünen Terrain auf starke Kapitalzuflüsse in die Aktie (wie letztmals davor am Tiefpunkt 2024).

Auch der Trendbestätiger hat seit 2024 einen Aufwärtskanal ausgebildet (in dem er natürlich oszilliert aber seit August 2025 permanent oberhalb der neutralen 100 notiert).

Die 200 Tagelinie steigt seit der Jahresmitte des Vorjahres steil an und unterstützt die Bewegung.

Die Chance besteht, dass jetzt 1,00 CAD wieder angepeilt werden könnten.

Quelle: Comdirect

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der First Mining Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der First Mining Gold zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen First Mining Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da First Mining Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.