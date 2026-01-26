OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation
- OHB und Rheinmetall planen Kooperation für Bundeswehr.
- Ziel: Beteiligung an 10-Milliarden-Euro-Satellitenprojekt.
- Ausschreibung könnte bereits im Februar 2024 erfolgen.
BREMEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Bremer Satellitenhersteller OHB spricht mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall über eine mögliche Kooperation. Ziel sei eine Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand, teilte das Unternehmen am Montag in Bremen mit. Weitere Details nannte OHB nicht.
Der Satellitenhersteller bestätigte damit in Grundzügen einen Bericht des "Handelsblatts". Die Zeitung hatte zuvor unter Berufung auf mit dem Vorgang betraute Personen geschrieben, dass OHB sich zusammen mit Rheinmetall um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr bewerben wolle. Der Auftragswert soll sich demzufolge auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen. Auch Airbus hat laut "Handelsblatt" sein Interesse bekundet.
Das Projekt soll bis 2029 mit bis zu 200 Satelliten Panzer, Schiffe oder Soldaten vernetzen. Es ähnelt dabei in technischen Details dem Satellitennetzwerk Starlink, das von SpaceX betrieben wird, der Weltraumfirma von Elon Musk. Schon im Februar könnte die Ausschreibung erfolgen, wie ein Insider dem Blatt sagte.
Der Aktienkurs von OHB war daraufhin zwischenzeitlich um rund 40 Prozent nach oben geschossen. Allerdings befinden sich nur sehr wenige der Papiere im Streubesitz. Dies kann leicht zu starken Kursausschlägen führen. Das Papier von Rheinmetall notierte am frühen Nachmittag hingegen gut ein Prozent tiefer./nas/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 204,3 auf Tradegate (26. Januar 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 82,79 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +11,08 %/+27,74 % bedeutet.
Interessanter Artikel:
Jetzt kaufen: Der 10-Jahres-Run der Rüstungsaktien beginnt jetzt, sagt JPMorgan
JPMorgan sieht den jüngsten Rücksetzer bei Rheinmetall und anderen Rüstungsaktien als klare Kaufchance. Die Analysten gehen davon aus, dass gerade erst ein langfristiger Aufrüstungszyklus beginnt, der bis zu zehn Jahre tragen könnte. Kurzfristige Kursrückgänge – etwa ausgelöst durch politische Aussagen oder Gewinnmitnahmen – ändern aus ihrer Sicht nichts an den starken strukturellen Treibern. Steigende Verteidigungsausgaben, geopolitische Spannungen und volle Auftragsbücher sprechen für weiter kräftiges Wachstum. Fazit von JPMorgan: Schwächephasen nutzen („Buy the Dip“), der langfristige Trend bleibt klar aufwärtsgerichtet.
Es ist wirklich bemitleidenswert. Man kann fast die Uhr danach stellen. Sobald der Kurs mal kurz zuckt, springst Du sofort aus der Versenkung. Das wirkt mittlerweile wie ein fest installierter Automat. Rote Zahlen am Schirm und zack, kommt die nächste Warnung.
Deine Beiträge grenzen schon an sadistische seelischen Grausamkeit gegenüber den Usern hier,IMMER wenn Rheinmetall mal kurzfristig fällt, kriegst ein Höhepunkt in deiner sadistischen Welt. Was bringt dir das? Wir halten uns an Fakten. Die kannst nicht leugnen, Rheinmetall erstickt in bestehende Aufträge, dieses Jahr erwartet Rheinmetall 80 Milliarden an NEUEN Aufträge. Da freut man sich wenn in der Ukraine Frieden herrscht. Das wird den Umsatz von Rheinmetall weiter steigern, genauso die Aufrüstung von Grönland. Alles mehrmals geschrieben, ABER Du nimmst NUR Wahr,was in deiner kindlichen Welt gefällt