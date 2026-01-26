    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)
    Verve Group steigert Umsatz bei stabilem operativem Gewinn

    • Umsatzsteigerung um 9,9% auf 193,8 Mio. Euro.
    • Organisches Wachstum bei 5,3%, Ebitda stabil bei 48,3 Mio.
    • Prognose 2026: Umsatz 680-730 Mio., Ebitda 145-175 Mio.
    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group hat den Umsatz dank einer Vereinheitlichung von Technologieplattformen im vierten Quartal gesteigert. Der Umsatz stieg auf Basis vorläufiger Zahlen in den drei Monaten um 9,9 Prozent auf 193,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Organisch, sprich ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 5,3 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit 48,3 Millionen Euro stabil. Die entsprechende operative Marge lag bei 24,9 Prozent.

    Auf Jahressicht wurde ein Umsatz von 550,9 Millionen Euro verzeichnet, was nahe am unteren Ende der ausgegebenen Spanne von 560 bis 580 Millionen Euro liegt. Belastend wirkte ein kundenspezifischer Effekt im vierten Quartal. Das operative Ergebnis lag mit 134,1 Millionen Euro dennoch über dem Mittelwert der Prognosespanne von 125 bis 140 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden hier 133,2 Millionen Euro erzielt.

    Für 2026 erwartet das Management auf "konservativer Basis" einen Umsatz in einer Spanne von 680 bis 730 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 145 bis 175 Millionen Euro.

    Verve will den vollständigen Finanzbericht für das vierte Quartal am 19. Februar veröffentlichen./err/stk

     

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 1,854 auf Tradegate (26. Januar 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +0,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 360,21 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +177,62 %/+177,62 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
