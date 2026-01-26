Verve Group steigert Umsatz bei stabilem operativem Gewinn

Interview mit CEO (und Anker-Aktionär) Remco Westermann:



>> Externen Inhalt hier ansehen <<





2025 sei für Verve "ein Jahr der Transformation" gewesen. Die "Platform-Unification" hat sich als deutlich komplexer herausgestellt, als ursprünglich geplant war, was auch zu Verzögerungen - und damit auch zu Umsatz- und Gewinneinbußen - geführt hatte. Dadurch wurden die Ergebnisse im Q2 und Q3 temporär stark belastet.

Mittlerweile ist die Unification (zum Großteil) abgeschlossen und man sei mit dem Endresultat sehr, sehr zufrieden. Einige Kunden hatten sich (wegen der Probleme) zwischenzeitlich auch anderen Anbietern zugewandt, kehren jetzt aber auch wieder zu Verve zurück. Man sei "sehr stark" in das Q4 gestartet und mit dem bisherigen Verlauf , auch über die Black-Weeks hinaus , sehr zufrieden ...





Er erwartet für 2026 ein "insgesamt besseres Umfeld, als in 2025" , dass auch durch die Mid-Term-Elections in den USA leichten Rückenwind bekommen soll.

Der Markt sei aber stets in Bewegung und ein "Ausblick auf das Marktumfeld in 2026 daher auch sehr, sehr schwierig". Er zeigt sich aber dennoch zuversichtlich.





Man sei derzeit mit der Integration der beiden letzten M&As (Acardo und Captify) beschäftigt und plane derzeit auch keine weiteren M&As ...

Sollte es jedoch überraschend ein "sehr lohnendes Ziel" geben, würde man eine solche Übernahme durch weiteres Fremdkapital finanzieren.

Eine Kapitalerhöhung, zur Finanzierung einer möglichen Akquisition, sei angesichts der aktuellen Bewertung (niedriger Aktienkurs) "sinnlos", und "nicht geplant"!





Er hat auch nochmal deutlich gemacht, sich ab jetzt die nominalen Ergebnisse anzuschauen und nicht länger auf die prozentuale Marge zu achten!

Durch die Umstellung der Bilanzierungsmethode (mehr Umsatz, gleiches EBITDA) sinke nunmal auch die Marge, was einen Vergleich mit früher obsolet mache!

An der nominalen Höhe des EBITDAs ändere das Ganze ja trotzdem nichts (womit er ja auch völlig recht hat!) ... Und am EBITDA solle man sich auch orientieren.

Auch die Retention-Rate sei einer der wichtigsten KPIs , auf den man weiterhin besonders achten solle!





Darüber hinaus will man die eigene Schuldenquote (net-debt-to-EBITDA-leverage) zeitnah wieder in den Zielkorridor von 1,5 - 2,5 bekommen ...

Durch die temporären Auswirkungen der Unification und der beiden Übernahmen sei man beim leverage temporär bei leicht >3. Das wolle man zeitnah ändern.

Schon mit einem "starken Ergebnis im Q4" solle sich die Schuldenquote bereits wieder deutlich bessern und dem Zielkorridor wieder nähern ...





Mit dem Interview unterstreicht Remco Westermann nochmals die Aussagen der letzten Präsentation ...

Das "Schlimmste ist überstanden" und inzwischen ernte man auch die Früchte dieser Unification! Die Profitabilität würde bereits spürbar steigen.

Aktuell werden noch haufenweise "Sales-Agents" eingestellt, die das Portfolio vermarkten sollen (Kundenakquise). Diese würden aber erstmal Geld kosten.

Von der Seite könnte also nochmal etwas "temporärer Kostendruck" entstehen, bis die anfangen auch zusätzlichen Umsatz zu generieren (Geld einbringen)

Insgesamt stehe Verve jetzt aber deutlich besser da, als noch vor 1 Jahr und man werde diese erfolgreiche Transformation auch zeitnah in den Zahlen sehen ...





Mit 2025 ist die "Schonfrist" dann aber auch langsam vorbei. Ab jetzt muss das Management (bzw. Verve) dann auch wirklich entsprechende Ergebnisse abliefern !!!