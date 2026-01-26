Verve Group steigert Umsatz bei stabilem operativem Gewinn
- Umsatzsteigerung um 9,9% auf 193,8 Mio. Euro.
- Organisches Wachstum bei 5,3%, Ebitda stabil bei 48,3 Mio.
- Prognose 2026: Umsatz 680-730 Mio., Ebitda 145-175 Mio.
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group hat den Umsatz dank einer Vereinheitlichung von Technologieplattformen im vierten Quartal gesteigert. Der Umsatz stieg auf Basis vorläufiger Zahlen in den drei Monaten um 9,9 Prozent auf 193,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Organisch, sprich ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 5,3 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit 48,3 Millionen Euro stabil. Die entsprechende operative Marge lag bei 24,9 Prozent.
Auf Jahressicht wurde ein Umsatz von 550,9 Millionen Euro verzeichnet, was nahe am unteren Ende der ausgegebenen Spanne von 560 bis 580 Millionen Euro liegt. Belastend wirkte ein kundenspezifischer Effekt im vierten Quartal. Das operative Ergebnis lag mit 134,1 Millionen Euro dennoch über dem Mittelwert der Prognosespanne von 125 bis 140 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden hier 133,2 Millionen Euro erzielt.
Für 2026 erwartet das Management auf "konservativer Basis" einen Umsatz in einer Spanne von 680 bis 730 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 145 bis 175 Millionen Euro.
Verve will den vollständigen Finanzbericht für das vierte Quartal am 19. Februar veröffentlichen./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 1,854 auf Tradegate (26. Januar 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +0,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 360,21 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +177,62 %/+177,62 % bedeutet.
Interview mit CEO (und Anker-Aktionär) Remco Westermann:
1) Verve bestätigt den Jahresausblick und bleibt trotz eines schwächeren Werbemarktes operativ klar auf Kurs.
2) Der ausgewiesene Umsatzanstieg resultiert hauptsächlich aus IFRS-15-Effekten; like-for-like ergibt sich ein moderater Rückgang von –3 %.
3) Das niedrigere EBITDA ist vollständig durch einmalige Integrations- und Restrukturierungskosten erklärbar und stärkt die Profitabilität ab 2026.
4) Der Abschluss der Plattformvereinheitlichung sowie ein sehr starker Start in Q4 sorgen bereits jetzt für deutlich höhere operative Dynamik.
5) Mit angehobener Umsatzprognose und robusten KPIs sieht sich Verve mittel- bis langfristig hervorragend positioniert für beschleunigtes Wachstum und steigende Margen.
Ich habe den Dip auch zum Nachkaufen genutzt und bin beim Kaufkurs im Schnitt jetzt bei knapp über 2€ (also aktuell marginal im Plus)