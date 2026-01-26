    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA2 Gold AktievorwärtsNachrichten zu A2 Gold
    A2Gold startet im Gold-Silber-Projekt Eastside mit seinem 30.000 Meter umfassenden Bohrprogramm

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Im Rahmen der Bohrungen werden mehrere Zielzonen hoher Priorität erkundet, wie etwa die Kontinuität der Mineralisierung zwischen den Lagerstätten Mcintosh und Castle

     

    Tonopah, Nevada / 26. Januar 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. („A2Gold“ oder das „Unternehmen“) (AUAU: TSX-V) (AUXXF: OTCQX) (FWB: RR7) freut sich, den Beginn seines zur Gänze finanzierten Bohrprogramms im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation, „RC“) über 30.000 Bohrmeter in seinem Vorzeigeprojekt, dem Gold-Silber-Projekt Eastside im US-Bundesstaat Nevada, bekannt zu geben.

     

    Das Bohrprogramm stellt gegenüber dem vom Unternehmen zuvor angekündigten 18.000 Meter umfassenden Programm eine deutliche Erweiterung dar. Damit sollen die bestehenden Ressourcen systematisch erschlossen und ausgedehnt werden. Gleichzeitig werden mehrere Ziele hoher Priorität im gesamten Konzessionspaket Eastside erkundet. Die Bohrungen werden – je nach den erzielten Ergebnissen und Betriebsbedingungen – voraussichtlich das ganze Jahr über fortgesetzt.

     

    Die Bohrkampagne 2026 wird sich auf Ergänzungsbohrungen (Stepout und Infill) in Gebieten mit bekannter Mineralisierung und auf Explorationsbohrungen zum Testen neuer Zielzonen konzentrieren, die im Zuge geologischer Kartierungen, geophysikalischer Untersuchungen und der jüngsten Neuauswertung historischer Daten ermittelt wurden. Die Programmerweiterung spiegelt das große Vertrauen von A2Gold in die technische Machbarkeit des Projekts Eastside und die solide Finanzlage des Unternehmens wider.

     

    Peter Gianulis, CEO von A2Gold, erklärt: „Die Einleitung dieses 30.000 Meter umfassenden Bohrprogramms ist ein wichtiger Meilenstein für A2Gold und unterstreicht unser Bekenntnis zum intensivierten Ausbau des Projekts Eastside. Dank unserer soliden Bilanz und der vollständigen Finanzierung des Programms ist davon auszugehen, dass die Bohrungen konsequent das ganze Jahr über andauern können. Wir haben ein klares Ziel: einerseits den weiteren Ausbau und die Aufwertung der bestehenden Ressource und andererseits die Erschließung zusätzlicher potenzieller Explorationsziele in diesem vielversprechenden Projekt im Distriktmaßstab.“

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
