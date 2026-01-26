Berlin
Eine Million Euro für Hinweise zu Brandanschlag auf Stromversorgung
Für Sie zusammengefasst
- Eine Million Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt.
- Brandanschlag in Berlin als linksextrem eingestuft.
- Innensenatorin spricht von "einmaligem Vorgang".
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Für Hinweise zu den Tätern beim vermutlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin ist nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) eine Million Euro Belohnung ausgesetzt worden. Diese Summe habe "der Bund" ausgelobt, sagte Spranger im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Das sei ein "einmaliger Vorgang" in Bezug auf die Größenordnung der Summe und auch auf die Situation, sagte Spranger weiter. Sie betonte erneut: "Wir sprechen hier über Terrorismus."/rab/DP/men
