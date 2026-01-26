Thyssenkrupp zurückhaltend zu Jindal-Deal - Gespräche laufen
- Thyssenkrupp und Jindal Steel im konstruktiven Austausch.
- López bittet um Geduld, keine Details zu Verhandlungen.
- Jindal Steel plant mehrheitliche Übernahme der Stahlsparte.
ESSEN (dpa-AFX) - Thyssenkrupp -Chef Miguel López hat sich zurückhaltend zu den laufenden Gesprächen mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über eine Übernahme der Stahlsparte geäußert. "Mit Jindal Steel sind wir in konstruktivem Austausch", erklärt López in der vorab veröffentlichten Rede vor der Hauptversammlung an diesem Freitag.
An die Aktionäre gerichtet bittet er um Verständnis, dass man "zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weitergehenden Informationen zum Stand der vertraulichen Verhandlungen teilen" könne. Man wolle aber transparent informieren, sobald sich konkrete Ergebnisse aus den Gesprächen ergäben.
Thyssenkrupp und Jindal Steel hatten Mitte September bekannt gemacht, dass der familiengeführte Stahlkonzern die Stahlsparte kaufen will und bereits ein unverbindliches Angebot abgegeben hat. Das
für Firmenübernahmen und -verkäufe zuständige Vorstandsmitglied Volkmar Dinstuhl hatte bei der Vorlage der Jahreszahlen am 9. Dezember gesagt, dass das Angebot auf eine mehrheitliche Übernahme
abziele. /tob/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 11,37 auf Tradegate (26. Januar 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +11,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,26 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,04 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -11,43 %/-20,28 % bedeutet.
Zickzick
Das Portfolio der thyssenkrupp AG ist Stand Januar 2026 in fünf operative Segmente unterteilt, wobei sich der Konzern zunehmend in eine Finanzholding für eigenständige Unternehmen wandelt
Die 5 operativen Segmente
- Automotive Technology: Einer der weltweit führenden Partner der Automobilindustrie. Produziert Komponenten wie Nockenwellen, Lenksysteme, Dämpfer und Federn sowie Montageanlagen.
- Decarbon Technologies: Bündelt zukunftsweisende Technologien für die grüne Transformation. Dazu gehören:
- thyssenkrupp nucera: Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion (Mehrheitsbeteiligung, börsennotiert).
- Rothe Erde: Weltmarktführer für Großwälzlager (u.a. für Windkraftanlagen).
- Uhde: Spezialist für Chemieanlagen und grüne Ammoniak-Technologie.
- Polysius: Anlagenbauer für die Zementindustrie.
- Materials Services: Globaler Werkstoff-Händler und Dienstleister. Handelt mit Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen und bietet Logistik sowie Supply-Chain-Management an.
- Steel Europe: Das Kern-Stahlgeschäft in Duisburg. Thyssenkrupp ist nach wie vor Haupteigentümer, sucht jedoch nach dem Scheitern des Deals mit der EP Group Ende 2025 weiterhin nach Partnern für die Verselbstständigung.
- Marine Systems (TKMS): Spezialist für den Bau von U-Booten und Überwasserschiffen. Seit Oktober 2025/Januar 2026 als eigenständiges Unternehmen börsennotiert, wobei thyssenkrupp noch ca. 51 % der Anteile hält. Dazu kommen noch Anteile vom Aufzugsgeschäft.Der Buchwert ist über 15 Euro.