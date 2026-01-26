    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    Thyssenkrupp zurückhaltend zu Jindal-Deal - Gespräche laufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp und Jindal Steel im konstruktiven Austausch.
    • López bittet um Geduld, keine Details zu Verhandlungen.
    • Jindal Steel plant mehrheitliche Übernahme der Stahlsparte.
    ESSEN (dpa-AFX) - Thyssenkrupp -Chef Miguel López hat sich zurückhaltend zu den laufenden Gesprächen mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über eine Übernahme der Stahlsparte geäußert. "Mit Jindal Steel sind wir in konstruktivem Austausch", erklärt López in der vorab veröffentlichten Rede vor der Hauptversammlung an diesem Freitag.

    An die Aktionäre gerichtet bittet er um Verständnis, dass man "zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weitergehenden Informationen zum Stand der vertraulichen Verhandlungen teilen" könne. Man wolle aber transparent informieren, sobald sich konkrete Ergebnisse aus den Gesprächen ergäben.

    Thyssenkrupp und Jindal Steel hatten Mitte September bekannt gemacht, dass der familiengeführte Stahlkonzern die Stahlsparte kaufen will und bereits ein unverbindliches Angebot abgegeben hat. Das für Firmenübernahmen und -verkäufe zuständige Vorstandsmitglied Volkmar Dinstuhl hatte bei der Vorlage der Jahreszahlen am 9. Dezember gesagt, dass das Angebot auf eine mehrheitliche Übernahme abziele. /tob/DP/nas

    ISIN:DE0007500001WKN:750000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 11,37 auf Tradegate (26. Januar 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +11,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,04 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -11,43 %/-20,28 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und den Umbau von ThyssenKrupp. Diskutiert werden ein technischer Ausbruch vergangener Widerstände mit Kurszielen bis ~20 €, die Einschätzung als unterbewertet gegenüber Buchwert (>15 €), Sum-of-the-parts-Argumente, mögliche Verkäufe (Stahl, Rothe Erde 30% ≈1,5 Mrd., Käuferfantasie Jindal), ein mögliches TK Elevator‑IPO sowie Gegenmeinungen zur Stahlnachfrage, Pensionslasten und Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

