Können Apples Zahlen der Aktie neuen Schwung verleihen?

Die US-Großbank erhöhte ihr Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar und bestätigte zugleich die Einstufung "Overweight". Auf dem aktuellen Kursniveau entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent. Anlass für die Neubewertung ist der bevorstehende Ergebnisbericht für das erste Geschäftsquartal, der am Donnerstag nach US-Börsenschluss erwartet wird.

Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat Apple Rückenwind von der Wall Street erhalten. JPMorgan hat sein Kursziel für den iPhone-Hersteller angehoben und bekräftigt eine positive Einschätzung der Aktie. Ausschlaggebend seien eine robustere als erwartete Nachfrage nach dem aktuellen iPhone-Zyklus sowie eine günstigere Kostenentwicklung.

iPhone-Nachfrage stärker als befürchtet

Laut JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee haben sich zuletzt mehrere positive Datenpunkte zur iPhone-Nachfrage ergeben, die vom Markt bislang unterschätzt worden seien. Investoren hätten sich vor allem auf mögliche Belastungen der Bruttomarge konzentriert, ausgelöst durch stark gestiegene Speicherpreise, sowie auf Fragen zur Preiselastizität der Nachfrage.

"Wir glauben, dass die positiven Signale rund um eine robuste Nachfrage nach dem iPhone 17 von Sorgen über Margendruck und vereinzelten schwächeren unterjährigen Daten überlagert wurden", schrieb Chatterjee in einer aktuellen Analyse.

Attraktiver Einstieg trotz relativer Schwäche

Die Aktie von Apple hat in den vergangenen zwölf Monaten rund elf Prozent zugelegt. Im gleichen Zeitraum gewann der breite Markt gemessen am S&P 500 etwa 13,4 Prozent. Diese relative Underperformance eröffnet aus Sicht von JPMorgan eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Chatterjee verweist darauf, dass Apple aktuell mit dem rund 30-fachen des erwarteten Gewinns für die nächsten zwölf Monate bewertet werde. Damit liege das Bewertungsniveau unter den Spitzenmultiplikatoren, die in früheren bedeutenden iPhone-Zyklen zu beobachten waren.

Gute Ausgangslage für Ergebnisüberraschung

Für das laufende erste Geschäftsquartal rechnet JPMorgan mit einem Gewinn- und Umsatzanstieg über den Markterwartungen. Neben der starken iPhone-Nachfrage sollen vor allem niedrigere operative Aufwendungen dazu beitragen. Auch für das darauffolgende Quartal bis März sieht der Analyst Potenzial für eine positive Überraschung.

Der erwartete Margendruck durch höhere Speicherpreise dürfte sich nach Einschätzung von JPMorgan als "begrenzter" erweisen als bislang befürchtet. Gleichzeitig sollen die operativen Kosten im ersten Quartal unter der Unternehmensprognose liegen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 213,2USD auf Tradegate (26. Januar 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.



