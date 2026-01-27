    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Countdown läuft

    617 Aufrufe 617 0 Kommentare 0 Kommentare

    Können Apples Zahlen der Aktie neuen Schwung verleihen?

    JPMorgan sieht Apple vor den Quartalszahlen gut positioniert, da starke iPhone-Nachfrage und sinkende Kosten neues Kurspotenzial eröffnen.

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel für Apple auf 315 US-Dollar.
    • Starke iPhone-Nachfrage übertrifft Markterwartungen.
    • Attraktive Einstiegschance trotz relativer Underperformance.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Countdown läuft - Können Apples Zahlen der Aktie neuen Schwung verleihen?
    Foto: Dall-E

    Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat Apple Rückenwind von der Wall Street erhalten. JPMorgan hat sein Kursziel für den iPhone-Hersteller angehoben und bekräftigt eine positive Einschätzung der Aktie. Ausschlaggebend seien eine robustere als erwartete Nachfrage nach dem aktuellen iPhone-Zyklus sowie eine günstigere Kostenentwicklung.

    Die US-Großbank erhöhte ihr Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar und bestätigte zugleich die Einstufung "Overweight". Auf dem aktuellen Kursniveau entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent. Anlass für die Neubewertung ist der bevorstehende Ergebnisbericht für das erste Geschäftsquartal, der am Donnerstag nach US-Börsenschluss erwartet wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    240,79€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    272,71€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    iPhone-Nachfrage stärker als befürchtet

    Laut JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee haben sich zuletzt mehrere positive Datenpunkte zur iPhone-Nachfrage ergeben, die vom Markt bislang unterschätzt worden seien. Investoren hätten sich vor allem auf mögliche Belastungen der Bruttomarge konzentriert, ausgelöst durch stark gestiegene Speicherpreise, sowie auf Fragen zur Preiselastizität der Nachfrage.

    "Wir glauben, dass die positiven Signale rund um eine robuste Nachfrage nach dem iPhone 17 von Sorgen über Margendruck und vereinzelten schwächeren unterjährigen Daten überlagert wurden", schrieb Chatterjee in einer aktuellen Analyse.

    Attraktiver Einstieg trotz relativer Schwäche

    Die Aktie von Apple hat in den vergangenen zwölf Monaten rund elf Prozent zugelegt. Im gleichen Zeitraum gewann der breite Markt gemessen am S&P 500 etwa 13,4 Prozent. Diese relative Underperformance eröffnet aus Sicht von JPMorgan eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

    Chatterjee verweist darauf, dass Apple aktuell mit dem rund 30-fachen des erwarteten Gewinns für die nächsten zwölf Monate bewertet werde. Damit liege das Bewertungsniveau unter den Spitzenmultiplikatoren, die in früheren bedeutenden iPhone-Zyklen zu beobachten waren.

    Gute Ausgangslage für Ergebnisüberraschung

    Für das laufende erste Geschäftsquartal rechnet JPMorgan mit einem Gewinn- und Umsatzanstieg über den Markterwartungen. Neben der starken iPhone-Nachfrage sollen vor allem niedrigere operative Aufwendungen dazu beitragen. Auch für das darauffolgende Quartal bis März sieht der Analyst Potenzial für eine positive Überraschung.

    Der erwartete Margendruck durch höhere Speicherpreise dürfte sich nach Einschätzung von JPMorgan als "begrenzter" erweisen als bislang befürchtet. Gleichzeitig sollen die operativen Kosten im ersten Quartal unter der Unternehmensprognose liegen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 213,2USD auf Tradegate (26. Januar 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Countdown läuft Können Apples Zahlen der Aktie neuen Schwung verleihen? JPMorgan sieht Apple vor den Quartalszahlen gut positioniert, da starke iPhone-Nachfrage und sinkende Kosten neues Kurspotenzial eröffnen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     