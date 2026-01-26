Wüstenrot & Württembergische: Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf
Die Wüstenrot & Württembergische AG treibt ihr Aktienrückkaufprogramm weiter voran und meldet erneut umfangreiche Rückkäufe eigener Namensaktien.
- Wüstenrot & Württembergische AG hat im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 insgesamt 22.715 Namensaktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben.
- Seit Beginn des Rückkaufs am 12. Januar 2026 wurden insgesamt 40.824 Namensaktien zurückgekauft.
- Der Rückkauf erfolgt über die Landesbank Baden-Württemberg und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
- Die zurückgekauften Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 14,629622 EUR und 14,850433 EUR pro Aktie erworben.
- Das aggregierte Volumen der Käufe während des genannten Zeitraums betrug insgesamt 335.787,70 EUR.
- Weitere Informationen zu den Transaktionen sind auf der Website der Wüstenrot & Württembergische AG verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT), bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 04.02.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,920EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,27 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.299,88PKT (+0,06 %).
