    China liefert Milliarden

    Mega-Hit, schwache Aktie: Warum dieses Unternehmen Anleger trotzdem enttäuscht

    "Zootopia 2" bringt Disney Milliarden aus China und bricht Rekorde. Doch die Aktie sendet Warnsignale. Warum Anleger trotzdem zögern.

    China liefert Milliarden - Mega-Hit, schwache Aktie: Warum dieses Unternehmen Anleger trotzdem enttäuscht
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Walt Disney feiert einen der größten Kinoerfolge der Firmengeschichte. "Zootopia 2" hat seit dem Start im November weltweit 1,74 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist damit der erfolgreichste amerikanische Animationsfilm aller Zeiten, wie das Wall Street Journal berichtete.

    Viele in Hollywood erwarteten, dass Disneys größter Hit 2025 "Avatar: Fire and Ash" sein würde. Sie rechneten nicht damit, dass ein Animationsfilm über sprechende Tiere den teuer produzierten Science-Fiction-Blockbuster schlagen könnte.

    Anleger bleiben vorsichtig

    Im November gab der Kurs zunächst nach. Seit dem Kinostart hat sich die Aktie zwar leicht erholt, bleibt aber weiterhin deutlich unter früheren Niveaus und ohne klare Aufwärtsdynamik. Die Disney-Aktie notiert heute in New York bei 111,59 US-Dollar, ein Plus von 0,55 Prozent (Stand 16:15 Uhr MEZ). Auf Sicht von 5 Jahren beträgt der Rückgang 33,88 Prozent.

    Am 23. Januar trat zudem ein sogenanntes Death Cross auf. Dabei fällt der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt und gilt als Warnsignal für einen möglichen Abwärtstrend. An diesem Tag lagen beide Linien knapp über 112 US-Dollar. Am 26. Januar um 16:15 Uhr MEZ lag der 50-Tage-Durchschnitt bei 111,14 US-Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei 112,25 US-Dollar.

    Walt Disney

    +0,47 %
    +2,54 %
    -1,63 %
    +0,28 %
    +0,53 %
    +3,97 %
    -35,09 %
    +17,62 %
    +213,65 %
    ISIN:US2546871060WKN:855686

     

    China treibt die Milliarden

    Der entscheidende Markt für den Erfolg des Films ist China. Dort erzielte er bislang 624,6 Millionen US-Dollar, wie Comscore berichtet. Das entspricht fast den gesamten Einnahmen aller anderen Hollywood-Filme, die 2025 in China gestartet sind.

    Disney setzte früh auf den Markt. Der Konzern eröffnete 2023 eine Zootopia-Themenwelt im Shanghai Disneyland und bewarb die Marke mit Events, Partnerschaften mit Firmen wie Luckin Coffee und Online-Kurzfilmen. Im September erlaubte die Regierung den Kinostart in derselben Woche wie in den USA. Das verschaffte Disney rund 2 Monate offizielle Werbung. Alan Bergman, Disneys oberster Filmmanager, sagte, er habe seinem Team erklärt, die Fortsetzung könne deutlich besser laufen als der erste Teil. "Sie dachten, ich sei ein bisschen verrückt", sagte er.

    China Film verlängerte die Laufzeit nun bereits zum zweiten Mal um weitere 30 Tage. Disney erhält in China nur 25 Prozent der Ticketumsätze. Wegen Produktionskosten von knapp 200 Millionen US-Dollar gilt der Film dennoch als besonders profitabel.

    Markt bewegt sich, Disney steht still

    Während "Zootopia 2" ein Erfolg war, die Aktie aber weiterhin kämpfen muss, sortiert sich die Konkurrenz neu. Warner Bros. Discovery einigte sich laut dem Wall Street Journal mit Netflix auf einen reinen Bar-Deal, bei dem der Streamingkonzern die Studios und das Streaminggeschäft von Warner für 27,75 US-Dollar je Aktie übernimmt, bei einer Gesamtbewertung von 72 Milliarden US-Dollar. Damit ersetzt Netflix die frühere Bar-und-Aktien-Struktur und erleichtert eine Abstimmung der Warner-Aktionäre bis April. Gleichzeitig drängt Paramount mit einem feindlichen Barangebot von 77,9 Milliarden US-Dollar auf eine komplette Übernahme von Warner, inklusive der Kabelsender, und bereitet einen Machtkampf um Sitze im Verwaltungsrat vor.

    Für Investoren zeigt der Bieterstreit, wie stark sich die Branche konsolidiert, während Disney trotz Kinoerfolgs strategisch außen vor bleibt. Der Erfolg von "Zootopia 2" zeigt zwar, dass Disneys Animationssparte wieder verlässlich Milliarden liefert. Seit 2013 erreichten 5 Filme des Studios mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz, darunter zwei "Frozen", zwei "Zootopia" und "Vaiana 2".

    Für die Aktie reicht ein einzelner Blockbuster jedoch nicht. Anleger blicken weiter auf das Gesamtgeschäft mit Streaming, Parks und linearem Fernsehen. Der Rekordfilm stärkt die Kasse, beendet aber nicht die Unsicherheit über Disneys langfristigen Wachstumspfad.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


