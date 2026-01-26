    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien

    Zwei deutsche Werte dabei

    Dividendenstark und wertstabil: Diese Immo-Aktien sollten Anleger jetzt kaufen!

    Das Research-Haus Jefferies hat europäische Immobilienaktien unter die Lupe genommen und auch zwei deutsche Werte auf die Empfehlungsliste gesetzt.

    • Jefferies empfiehlt LEG und TAG Immobilien zum Kauf.
    • Hohe Dividendenrenditen und Inflationsschutz attraktiv.
    • Aroundtown übertrifft mit Aktienrückkaufprogramm.
    Starke Ausschüttungen, Inflationsschutz und Wertstabilität

    Immobilienaktien sind bei vielen Anlegerinnen und Anlegern zurecht beliebt. Sie gelten angesichts ihrer Wertstabilität als Inflationsschutz und bieten vor allem in Krisenzeiten den Vorteil überproportional hoher und zumeist auch überdurchschnittlich sicherer Dividenden. Sogenannte REITs (Immobilieninvestitionsfonds) sind sogar dazu verpflichtet, den größten Teil ihrer Gewinne auszuschütten, um von Steuervergünstigungen zu profitieren.

    In den vergangenen Jahren litt die Kursentwicklung vieler Immobilienaktien unabhängig von der Rechtsform unter den anhaltend hohen Leitzinsen und damit auch teureren Finanzierungskonditionen. Doch die Leitzinssenkungen des vergangenen Jahres haben für neuen Schwung gesorgt.

    Diese deutschen Immobilien-Titel sind jetzt zum Kauf empfohlen

    Das hat das Research-Haus Jefferies zum Anlass genommen, sich auf dem europäischen Immobilienmarkt genauer nach vielversprechenden Unternehmen umzusehen.

    Der gilt in Managementkreisen schon seit Längerem als der gegenüber den USA attraktivere Markt. So investiert zum Beispiel der beliebte Monatszahler Realty Income für weiteres Wachstum einen Milliardenbetrag.

    Auf der Auswahlliste der Expertinnen und Experten sind auch zwei deutsche Werte gelandet, die zum Wochenauftakt von der Empfehlung profitieren konnten. Allerdings hat diesen ein dritter Wert die Show gestohlen. Ein Überblick.

    LEG Immobilien

    +0,91 %
    -5,46 %
    -0,08 %
    -11,93 %
    -17,73 %
    -16,71 %
    -49,71 %
    -16,74 %
    +44,26 %
    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111

    Der erste von Jefferies genannte deutsche Immobilienwert ist LEG Immobilien. Die Experten verweisen auf die angespannte Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt, die hohe Belegungsquote sowie eine attraktive Bewertung.

    Die Rheinländer mit Sitz in Düsseldorf vermieten deutschlandweit rund 172.000 Einheiten, davon den größten Teil in Nordrhein-Westfalen. In den ersten 3 Quartalen des vergangenen Jahres legten die Nettokaltmieten um 6,8 Prozent zu, was zu einem kräftigen Anstieg der Funds from Operation (FFO) führte. Die für 2026 erwartete Dividendenrendite liegt bei attraktiven 5,1 Prozent.

    TAG Immobilien

    +0,92 %
    +0,98 %
    +9,83 %
    -7,80 %
    +9,91 %
    +73,47 %
    -42,05 %
    +41,37 %
    +1.480,29 %
    ISIN:DE0008303504WKN:830350

    Auch TAG Immobilien ist auf der Empfehlungsliste von Jefferies gelandet. Das Unternehme überzeugt nach Einschätzung der Analysten mit einer verbesserten Unternehmensbilanz und stabilen Einkünften und sei im Bereich Wohnimmobilien eine bevorzugte Wahl.

    TAG ist auf dem deutschen und polnischen Wohnungsmarkt aktiv und verfügt über etwa 85.000 Einheiten. Außerdem wird im östlichen Nachbarland auch ein Build-to-Sell-Geschäft betrieben. Hier erzielt der Konzern eine attraktive EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent. Für 2026 wird eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent erwartet.

    Aroundtown

    +5,81 %
    -5,17 %
    -1,31 %
    -20,11 %
    -4,40 %
    -2,28 %
    -54,42 %
    -33,78 %
    -25,70 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z

    Die Anteile der beiden profitierten am Montag von dem positiven Analystenkommentar und legten jeweils rund 1 Prozent zu. Vonovia wurde von Jefferies nicht genannt, konnte sich aber ebenfalls geringfügig steigern. Ihnen allen die Show gestohlen hat mit einem Kursanstieg von 6 Prozent die Aktie von Aroundtown.

    Das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen hatte am Morgen auf die seit Monaten schwache Aktienkursentwicklung reagiert und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 250 Millionen Euro ankündigt. Damit könnten auf dem aktuellen Kursniveau rund 9 Prozent aller ausstehenden Anteile eingezogen werden. Für 2026 ist hier mit einer Dividendenrendite von 5,8 Prozent zu rechnen.

    Fazit: Jetzt einzusteigen, dürfte sich langfristig auszahlen

    Das US-Research-Haus Jefferies empfiehlt in einer Studie zum europäischen Immobilienaktienmarkt LEG Immobilien und TAG Immobilien zum Kauf, während DAX-Wert Vonovia keine Erwähnung gefunden hat. Alle drei konnten am Montag zulegen, wurden aber von Aroundtown outperformt.

    Die Branche winkt nach einer in den vergangenen Monaten schwachen Kursentwicklung mit attraktiven Bewertungen und hohen Dividendenrenditen. Anlegerinnen und Anleger, die auf der Suche nach defensiven und gleichzeitig ausschüttungsstarken Titeln sind, sollten die schwachen Chartbilder größtenteils ignorieren und antizyklisch mit dem Aufbau von Positionen beginnen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


