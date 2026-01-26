Börsen Start Update
Börsenstart USA - 26.01. - US Tech 100 stark +0,43 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.238,37 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.
Top-Werte: Cisco Systems +2,04 %, Apple +1,52 %, Travelers Companies +1,38 %, Amgen +0,95 %, IBM +0,89 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -1,98 %, Boeing -1,84 %, Sherwin-Williams -1,03 %, 3M -0,87 %, Caterpillar -0,76 %
Der US Tech 100 steht aktuell (16:00:53) bei 25.707,80 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: Western Digital +5,44 %, AppLovin Registered (A) +5,39 %, Seagate Technology Holdings +5,33 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,32 %, Atlassian Registered (A) +2,41 %
Flop-Werte: Intel -2,89 %, Advanced Micro Devices -2,49 %, Marriott International Registered (A) -2,22 %, Tesla -2,19 %, Old Dominion Freight Line -2,09 %
Der S&P 500 steht bei 6.944,61 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.
Top-Werte: Western Digital +5,44 %, AppLovin Registered (A) +5,39 %, Seagate Technology Holdings +5,33 %, Arista Networks +5,15 %, Las Vegas Sands +3,71 %
Flop-Werte: Generac Holdings -7,09 %, The Trade Desk Registered (A) -5,31 %, Paycom Software -4,35 %, Target -4,05 %, Darden Restaurants -3,71 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.