Börsenstart USA - 26.01. - US Tech 100 stark +0,43 %

Der Dow Jones steht bei 49.238,37 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: Cisco Systems +2,04 %, Apple +1,52 %, Travelers Companies +1,38 %, Amgen +0,95 %, IBM +0,89 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -1,98 %, Boeing -1,84 %, Sherwin-Williams -1,03 %, 3M -0,87 %, Caterpillar -0,76 %

Der US Tech 100 steht aktuell (16:00:53) bei 25.707,80 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: Western Digital +5,44 %, AppLovin Registered (A) +5,39 %, Seagate Technology Holdings +5,33 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,32 %, Atlassian Registered (A) +2,41 %

Flop-Werte: Intel -2,89 %, Advanced Micro Devices -2,49 %, Marriott International Registered (A) -2,22 %, Tesla -2,19 %, Old Dominion Freight Line -2,09 %

Der S&P 500 steht bei 6.944,61 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: Western Digital +5,44 %, AppLovin Registered (A) +5,39 %, Seagate Technology Holdings +5,33 %, Arista Networks +5,15 %, Las Vegas Sands +3,71 %

Flop-Werte: Generac Holdings -7,09 %, The Trade Desk Registered (A) -5,31 %, Paycom Software -4,35 %, Target -4,05 %, Darden Restaurants -3,71 %