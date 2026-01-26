    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGenerac Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Generac Holdings

    Generac Holdings Aktie mit heftigem Kursrutsch - -7,09 % - 26.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Generac Holdings Aktie bisher Verluste von -7,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Generac Holdings Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Generac Holdings ist ein führender Anbieter von Energieerzeugungssystemen, bekannt für Notstromaggregate und innovative Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen dominiert den nordamerikanischen Markt und konkurriert mit Firmen wie Cummins und Kohler. Generac's Alleinstellungsmerkmale sind ein breites Produktportfolio und starke Markenbekanntheit.

    Generac Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Generac Holdings Aktie. Mit einer Performance von -7,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Generac Holdings Aktionäre einen Verlust von -11,37 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Generac Holdings Aktie damit um +5,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,05 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

    Generac Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,78 %
    1 Monat +22,85 %
    3 Monate -11,37 %
    1 Jahr -3,33 %

    Informationen zur Generac Holdings Aktie

    Es gibt 59 Mio. Generac Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,56 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 26.01. - US Tech 100 stark +0,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Generac Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Generac Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Generac Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Generac Holdings

    -0,34 %
    +5,96 %
    +23,70 %
    -12,16 %
    -1,81 %
    +45,17 %
    -33,34 %
    +471,09 %
    +1.416,11 %
    ISIN:US3687361044WKN:A0YGR4



