    Eis und Schnee legen Züge lahm - Bahn kämpft mit Störungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Einschränkungen im Fernverkehr durch Wintertief "Leonie".
    • Besonders betroffen: Verbindungen Berlin-Ostsee.
    • DB-Beschäftigte kämpfen gegen Schnee und Eis.
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Im bundesweiten Fernverkehr der Bahn kommt es aufgrund des Wintertiefs "Leonie" weiter zu Einschränkungen. Besonders betroffen ist nach Angaben der Deutschen Bahn der Nordosten mit Verkehrsverbindungen zwischen Berlin und der Ostsee. Problematisch sind in betroffenen Regionen Weichenstörungen, vereiste Oberleitungen sowie Schneeverwehungen.

    Die aktuelle Witterung mit abwechselnd Schnee und Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt führe zu teils starker Eisbildung an Fahrzeugen und Infrastruktur, teilte die Bahn mit. Die Eisablagerungen an Fahrzeugen können sich demnach im Bereich der Weichen lösen und dort in bewegliche Teile fallen. Weichenheizungen könnten diese Eisbrocken nur langsam lösen, weshalb diese manuell entfernt werden müssten.

    Bahn: DB-Beschäftigte im Dauereinsatz

    Auch Schneeverwehungen sorgten immer wieder für blockierte Weichen, hieß es. Hunderte Beschäftigte der Deutschen Bahn seien im Dauereinsatz, um die Weichen von Schnee und Eis zu befreien und die Auswirkungen auf den Zugverkehr so gering wie möglich zu halten.

    Bei stark vereisten Oberleitungen setzt die DB nach eigenen Angaben in betroffenen Regionen weiterhin sogenannte Putzloks ein. Diese sorgten dafür, dass die Oberleitung von Eis befreit beziehungsweise freigehalten werde./sl/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
