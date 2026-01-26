Reichinnek fürchtet gesundheitliche Folgen durch Vollzeit-Pflicht

Ich würde ein kleinen Besen freesen wenn die Aktie (ohne Marktcrash) vor der HV noch mal unter 34€ geht, auf einen Trade jetzt noch zu hoffen, Respekt !

Selbst RTL kann jetzt nicht mehr zu kaufen falls sie Ihre rund 800.000 St. noch nicht haben, wovon ich persönlich ausgehe.

War jetzt selbst überrascht wie zügig die 35€ überwunden wurden und nun läuft sie los !

Unter 35€ greift dann ggf. wieder das ARP.





Persönlich gehe ich auch von einer Kürzung auf min. 1.50€ der normalen Div. aus, das past argumentativ und moralisch gut zu einem Stellenabbau,

mit der Sonderdividende zusammen gibt es aber immer noch eine Kursztreibende fette Gesamtausschüttung.





LG Starter87







