Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 1
Performance 1M: +28,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3,5% zugelegt. Anleger sehen das Kursniveau als zu niedrig an, insbesondere angesichts der vielversprechenden Pipeline in der Pharmasparte. Trotz Bedenken hinsichtlich der Nettoverschuldung gibt es optimistische Prognosen, die Chancen auf eine Verdopplung des Kurswerts in den nächsten Jahren betonen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
E.ON
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 2
Performance 1M: +6,34 %
SAP
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -5,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Unsicherheit. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine negative Entwicklung. Diskussionen über die Cloud-Strategie und technische Analysen deuten auf einen Abwärtstrend hin. Während einige Anleger optimistisch bleiben, berichten andere von erheblichen Verlusten. Insgesamt herrscht eine vorsichtige Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 4
Performance 1M: +18,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz einer Konsolidierungsphase des Kurses, die als gesund angesehen wird, bleibt das Vertrauen aufgrund der starken Auftragslage hoch. Einige Anleger äußern jedoch Bedenken über die stagnierenden Kurse seit Mai letzten Jahres. Insgesamt wird die Situation als Chance betrachtet, bevor die nächsten Geschäftszahlen veröffentlicht werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Airbus
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 5
Performance 1M: +5,44 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 40,74%
|PUT: 59,26%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -18,52 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
