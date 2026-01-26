Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um +X% zugelegt, unterstützt durch eine starke Auftragslage von über 7 Milliarden Euro. Die Nachfrage nach Radarsystemen wächst, und der CEO berichtet von steigenden Gewinnmargen. Anleger erwarten zudem eine Effizienzsteigerung durch Partnerschaften mit der Automobilindustrie.