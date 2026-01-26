Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nemetschek
Tagesperformance: +5,44 %
Platz 1
Performance 1M: -16,57 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 2
Performance 1M: +19,07 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 3
Performance 1M: +19,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um +X% zugelegt, unterstützt durch eine starke Auftragslage von über 7 Milliarden Euro. Die Nachfrage nach Radarsystemen wächst, und der CEO berichtet von steigenden Gewinnmargen. Anleger erwarten zudem eine Effizienzsteigerung durch Partnerschaften mit der Automobilindustrie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 4
Performance 1M: -8,55 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 5
Performance 1M: +18,14 %
SAP
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 6
Performance 1M: -5,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Unsicherheit. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine negative Entwicklung. Diskussionen über die Cloud-Strategie und technische Analysen deuten auf einen Abwärtstrend hin. Während einige Anleger optimistisch bleiben, berichten andere von erheblichen Verlusten. Insgesamt herrscht eine vorsichtige Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
