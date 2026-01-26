Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 26.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3,5% zugelegt. Anleger sehen das Kursniveau als zu niedrig an, insbesondere angesichts der vielversprechenden Pipeline in der Pharmasparte. Trotz Bedenken hinsichtlich der Nettoverschuldung gibt es optimistische Prognosen, die Chancen auf eine Verdopplung des Kurswerts in den nächsten Jahren betonen.