Rheinmetall - Aktie mit schwachem Handelstag - 26.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,65 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,51 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Obwohl die Rheinmetall Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,43 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -2,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall +17,63 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,52 % 1 Monat +20,52 % 3 Monate +3,43 % 1 Jahr +150,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die seit Mai nicht vorankommt, trotz einer starken Auftragslage. Einige Nutzer betrachten die aktuelle Konsolidierung als gesund und erwarten, dass die Gewinne in die Bewertung hineinwachsen. Kritiker hingegen warnen vor den hohen Risiken bei dem aktuellen Kursniveau und sehen die Bewertung als überzogen an.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,83 Mrd. € wert.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.