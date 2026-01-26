SAP Aktie heute im Plus - 26.01.2026

Die SAP Aktie konnte bisher um +2,41 % auf 200,00€ zulegen. Das sind +4,70 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +1,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 200,00€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der heutige Anstieg bei SAP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -15,28 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +0,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -5,54 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,09 % 1 Monat -4,86 % 3 Monate -15,28 % 1 Jahr -24,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der SAP‑Aktie: Debatten über kurzfristige Schwäche versus langfristigen Wert (5‑Jahres‑Rendite, Dividenden), Sorgen über schwierige Cloud‑Transformation und schwache Fundamentaldaten, technische Analysen (Dragonfly‑Kerze, hohes Volumen, Bollinger‑Ausreißer, RSI) sowie Spekulationen zu Fehlausbruch, Bärenfalle, Short‑Strategien und anstehenden Quartalszahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 245,55 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im TecDAX.

Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im DAX.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.