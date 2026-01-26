    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Intel - Aktie bricht ein -6,43 % - 26.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Intel Aktie bisher Verluste von -6,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Intel Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,43 % im Minus. Die Talfahrt der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -17,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,68, mit einem Minus von -6,43 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Intel Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,46 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intel um +17,32 % gewonnen.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,56 %
    1 Monat +21,70 %
    3 Monate +12,46 %
    1 Jahr +91,90 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Intel: viele sehen kurzfristige Korrekturen nach starken Anstiegen, andere bleiben bullish wegen Foundry- und KI-Nachfrage. Kritische Punkte sind schwächere Prognosen durch Speicherkrise, schrumpfender Umsatz trotz Kursrally, politische Risiken und Debatten über Überbewertung und mittelfristige Kursziele.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 170,19 Mrd. € wert.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    -5,61 %
    -10,62 %
    +21,70 %
    +12,46 %
    +91,90 %
    +36,25 %
    -18,33 %
    +37,63 %
    +1.722,95 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



