OHB Aktie schießt durch die Decke - 26.01.2026

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei OHB einen Gewinn von +106,78 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +76,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +106,78 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in OHB eine positive Entwicklung von +116,89 % erlebt.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +76,17 % 1 Monat +106,78 % 3 Monate +106,78 % 1 Jahr +402,06 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der OHB Aktie, die aktuell über 4 Milliarden Euro liegt, während der relevante Auftrag nur 10 Milliarden Euro umfasst, was als überzogen angesehen wird. Die Aktie hat kürzlich ein Allzeithoch erreicht, was das Interesse der Anleger an der Kursentwicklung widerspiegelt. Zudem wird die politische Dimension des Auftrags diskutiert, da die Zusammenarbeit mit Rheinmetall und die Konkurrenz zu Airbus eine Rolle spielen. Positive Prognosen für das Unternehmen stärken das Vertrauen in die Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,32 Mrd. € wert.

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.