ABO Energy Aktie sinkt rapide - -10,22 % - 26.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die ABO Energy Aktie. Sie fällt um -10,22 % auf 6,5000€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,02 %, geht es heute bei der ABO Energy Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ABO Energy ist ein wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Hauptkonkurrenten sind Vestas und Siemens Gamesa. Das Unternehmen punktet mit innovativer Projektentwicklung und starker regionaler Präsenz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ABO Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -78,90 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ABO Energy Aktie damit um +5,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ABO Energy auf -38,91 %.

ABO Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,65 % 1 Monat -37,34 % 3 Monate -78,90 % 1 Jahr -82,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die finanzielle Lage von ABO Energy, insbesondere um die Restrukturierung der Anleihen und deren Auswirkungen auf die Aktienkurse. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Rangfolge der Gläubiger im Insolvenzfall und der Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Projekte. Während einige optimistisch auf eine Stabilisierung der Kurse blicken, gibt es auch kritische Stimmen, die vor möglichen Verlusten warnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ABO Energy eingestellt.

Informationen zur ABO Energy Aktie

Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,73 Mio. € wert.

ABO Energy faces a crucial turning point as it secures a standstill deal with key lenders, paving the way for a comprehensive restructuring plan now under negotiation.

EQS-Ad-hoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Key word(s): Agreement ABO Energy GmbH & Co. KGaA concludes standstill agreement with creditors of significant financing arrangements 26-Jan-2026 / 11:45 CET/CEST Correction of an inside information acc. to …

ABO Energy ringt um die Wende: Trotz erwartetem Millionenverlust setzt das Unternehmen auf harte Sanierungsschritte – und eine starke Projektpipeline für die Zukunft.

ABO Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die ABO Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABO Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.