HENSOLDT Aktie crasht -4,41 % - 26.01.2026

Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -4,41 % auf 83,45€ gefallen. Das sind -3,85 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,12 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von HENSOLDT Verluste von -12,95 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -5,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,39 %. Im Jahr 2026 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +19,24 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,00 % 1 Monat +21,39 % 3 Monate -12,95 % 1 Jahr +127,49 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die von hohen Auftragszahlen und steigenden Gewinnmargen profitiert. Die Nachfrage nach Rüstungsgütern, insbesondere Radarsystemen, führt zu optimistischen Umsatzprognosen. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Produktionskapazitäten und Lieferketten. Anleger spekulieren auf einen möglichen Kursanstieg, insbesondere durch bevorstehende Nachrichten und Aufträge, die die Aktie möglicherweise wieder auf das Allzeithoch treiben könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,68 Mrd. € wert.

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.