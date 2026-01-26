TKMS - Aktie im Spotlight - 26.01.2026

Obwohl die TKMS Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +31,08 %.

Mit einer Performance von -2,15 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 97,80€, mit einem Minus von -2,15 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +6,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,47 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +54,85 % erlebt.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,96 % 1 Monat +53,47 % 3 Monate +31,08 % 1 Jahr +7,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die dünne Liquidität bei TKMS, einen über 30%igen Rückgang des Anlagevolumens rund um die psychologische 100‑€‑Marke und zeitweiliges Ausgetrocknetsein durch den CSG‑Börsengang. Diskutiert werden Chart‑Marken vom ersten Handelstag (u.a. ~101,6 €/107,3 €), der Rückfall unter 100 €, mittelfristige Rücksetzer/Gewinnmitnahmen, die als hoch empfundene Bewertung, ein Analysten‑Upgrade mit Kursziel 125 € sowie Aktivitäten von Hanwha; Re‑Einstiege bei ~95,8 € werden erwähnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,16 Mrd. € wert.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.