E.ON Aktie steigt - 26.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die E.ON Aktie. Mit einer Performance von +2,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die E.ON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,340€, mit einem Plus von +2,39 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

E.ON ist ein führender europäischer Energieversorger, der Strom, Gas und innovative Energiedienstleistungen anbietet. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und technologische Innovationen positioniert sich E.ON als Vorreiter in der Energiewende. Hauptkonkurrenten sind RWE, EnBW und Vattenfall. E.ONs Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Smart Grids und dezentrale Energielösungen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +5,30 % bei E.ON.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die E.ON Aktie damit um -2,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,96 %. Im Jahr 2026 gab es für E.ON bisher ein Plus von +4,91 %.

E.ON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,57 % 1 Monat +5,96 % 3 Monate +5,30 % 1 Jahr +56,00 %

Informationen zur E.ON Aktie

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,84 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax hat sich am Montagmittag schwach gezeigt. Nach einem uneindeutigen Start mit einem Tanz um die Nulllinie ging es bis 12:30 Uhr dann doch etwas deutlicher runter auf 24.850 Punkte, das waren 0,2 …

E.ON Aktie jetzt kaufen?

Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.