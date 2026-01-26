Bayer Aktie gewinnt an Wert - 26.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von +3,27 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +1,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 45,98€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Bayer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +64,92 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,42 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bayer eine positive Entwicklung von +24,38 % erlebt.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,88 % 1 Monat +28,42 % 3 Monate +64,92 % 1 Jahr +121,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Trading‑Signale (Intraday‑Käufe/Verkäufe), widersprüchliche Kursprognosen mit Zielen um 45–50 € sowie mögliche Rücksetzer durch geopolitische Risiken, starke Hoffnungen auf Upside wegen Pharmapipeline/Blockbuster, aber gleichzeitig Kritik an hoher Nettoverschuldung und Prozessrückstellungen, die Bewertung und Dividende belasten; einige sehen langfristiges Erholungspotenzial (>100%).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,14 Mrd. € wert.

